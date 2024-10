OnePlus 13 z datą premiery. Smartfon otrzyma trzy kolory

OnePlus 13 to smartfon, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Udostępniono także rendery prasowe modelu OnePlus 13, które ujawniają nam planowane kolory obudowy. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne. Jakie dokładnie?

OnePlus 13 to jeden z pierwszych smartfonów z procesorem Snapdragon 8 Elite. Przed nami zbliżający się wielkimi krokami debiut. Data premiery przestała być tajemnicą i rzeczywiście prezentacja telefonu odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Przy okazji producent udostępnił pierwsze rendery pochodzące z materiałów prasowych i na nich mamy okazję zobaczyć planowane kolory obudowy.

Data premiery smartfona OnePlus 13

Już wcześniej w sieci pojawiały się plotki, że premiera smartfona OnePlus 13 zostanie przyspieszona względem modelu sprzed roku, który debiutował w grudniu. Tak też się stanie. Urządzenie zostanie zaprezentowane pod koniec miesiąca. Datą premiery telefonu jest 31 października.

Oczywiście wspomniana data premiery dotyczy na razie tylko chińskiego rynku. To tam urządzenie zostanie wprowadzone do oferty w pierwszej kolejności. W Europie będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Ile? Tego nie wiadomo, ale można przyjąć, że sprzęt nie pojawi się na Starym Kontynencie szybciej niż w grudniu 2024 r.

Producent podgrzewa już atmosferę przed premierą, która odbędzie się o godzinie 16:00 czasu w Chinach. U nas będzie przed południem. Oczywiście wydarzenie będzie strumieniowane na żywo i każdy chętny obejrzy je sobie w internecie. Wtedy poznamy wszystkie najważniejsze nowości nadchodzącego flagowca oraz jego ceny. Na razie w Państwie Środka, ale już to może uchylić nam rąbka tajemnicy w kwestii ewentualnych zmian na naszym rynku.

OnePlus 13 otrzyma trzy kolory obudowy

Producent udostępnił pierwsze rendery prasowe telefonu i te ujawniają nam trzy kolory obudowy. Są to srebrny, czarny oraz ciemnoniebieski. Każdy z odcieni wyróżnia się innym wykończeniem. Dla przykładu pierwszy wariant imituje drewno. Natomiast ostatni materiał skóropodobny.







OnePlus 13 to smartfon, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite, który Qualcomm zaprezentuje w tym tygodniu podczas Tech Summit. Czip będzie wspomagany nawet przez 24 GB pamięci RAM, a na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca.

Ekran to wysokiej klasy wyświetlacz OLED-owy o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości QHD+ i wysokiej jasności. Następnie mamy baterię o pojemności około 6000 mAh. Wiemy, że będzie ona wspierać bardzo szybkie ładowanie o mocy aż 100 W. Aparat fotograficzny został nieco przeprojektowany, co widać również na załączonych renderach. Pod względem specyfikacji kamera ulegnie istotnym ulepszeniom, co powinno pozwolić firmie na lepsze konkurowanie na tym polu z innymi producentami telefonów. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15.

