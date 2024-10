Samsung Galaxy A16 4G oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A16 4G to niedrogi smartfon koreańskiej marki, który po cichu dołącza do portfolio produktów firmy. Specyfikacja techniczna jest bardzo zbliżona do modelu z modemem 5G. Tu również można liczyć na długie wsparcie aktualizacjami. Jak prezentuje się cena telefonu Samsung Galaxy A16 4G i jego wyposażenie?

Samsung Galaxy A16 4G to smartfon, który jest bliźniaczo podobny do modelu z 5G. Specyfikacja techniczna jest zbliżona, a cena powinna być nadal atrakcyjna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania ten telefon oraz ile powinien kosztować.

Ekran AMOLED-owy oraz MediaTek Helio G99

Samsung Galaxy A16 4G to smartfon, który ma ekran AMOLED-owy o przekątnej 6,7 cala oraz rozdzielczości Full HD+ (1080 × 2340 pikseli). Odświeżanie obrazu odbywa się z częstotliwością do 90 Hz. Jest to wyświetlacz ze wcięciem dla kamery do selfie, które ma postać łezki.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Helio G99, czyli typowy SoC dla smartfonów z Androidem oraz z modemem LTE. W modelu z 5G jest to autorski Exynos 1330. Rozmiar pamięci RAM bez zmian i nadal jest to 4 GB w postaci modułów LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1,5 TB.

Cena modelu Samsung Galaxy A16 4G będzie atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy A16 4G nie została jeszcze podana. Wiemy jednak, że model z modemem 5G kosztuje 249 euro. Tutaj kwota powinna być ciut niższa. To oznacza, że w Polsce zapłacimy pewnie około tysiąca złotych.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Sprzedaż na rynkach europejskich ma ruszyć wkrótce. Na uwagę zasługuje długie wsparcie w postaci aktualizacji, które zadeklarowano na czas aż 6 lat!

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy A16 4G ma trzy obiektywy, które umieszczono w okrągłych pierścieniach. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny połączono z 5-megapikselowym czujnikiem, a trzeci to kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Energię w telefonie dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką One UI 6. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP54. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A16 4G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli

procesor MediaTek Helio G99

4 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

IP54

200 g

Android 14 z One UI 6

