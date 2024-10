Realme GT7 Pro blisko. Wraz z nim Realme UI 6.0 na systemie Android 15

Realme GT7 Pro to nadchodzący flagowiec marki z czipem Snapdragon 8 Elite. Zobaczymy go jeszcze w tym miesiącu. Premiera zbiegnie się z nową nakładką Realme UI 6.0, która ma bazować na systemie operacyjnym Android 15, który Google udostępniło na własne smartfony z serii Pixel. Fani marki mają na co czekać.

Realme GT7 Pro to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że ma to być pierwszy telefon marki z systemem Android 15 oraz autorską nakładką Realme UI 6.0, którą potwierdzono jakiś czas temu. Co ciekawe, nowy smartfon ma zadebiutować szybciej niż się wydawało. Premiera jest naprawdę bardzo blisko!

Smartfon Realme GT7 Pro w październiku

Realme GT7 Pro to flagowiec, który według dotychczasowych plotek miał zadebiutować jeszcze w tym kwartale. Przecieki wskazywały jednak na premierę w drugiej połowie okresu, a więc listopadzie czy grudniu. Tymczasem nowy smartfon zostanie zaprezentowany wcześniej, bo jeszcze w tym miesiącu!

Marka potwierdziła, że Realme GT7 Pro zostanie zaprezentowany jeszcze w październiku. Co prawda dokładnego terminu na razie nie ma, ale wiele wskazuje na to, że debiut odbędzie się pod koniec miesiąca. Oczywiście na razie dotyczy to Chin, bo w Europie poczekamy nieco dłużej. Do kiedy? Tego dokładnie nie wiadomo, ale nie można wykluczyć premiery dopiero na początku 2025 r.

Smartfon Realme GT7 Pro to mocne urządzenie, które otrzyma procesor Snapdragon 8 Elite. To najnowszy czip Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego zapowiedź ma odbyć się w trakcie Tech Summit, zaplanowanego na 21-23 października.

Poza tym nowy smartfon otrzyma wysokiej klasy ekran OLED-owy oraz udoskonalony aparat fotograficzny. Sporych ulepszeń spodziewamy się właśnie w szczególności w tym obszarze. Następnie mamy dużą baterię. Ostatnie przecieki wskazują na to, że może ona mieć pojemność aż około 6500 mAh. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla technologii szybkiego ładowania.

Realme UI 6.0 na systemie Android 15

Wiemy również, co producent potwierdził już wcześniej, że pod koniec października odbędzie się zapowiedź oprogramowania Realme UI 6.0. To nowa nakładka marki oparta na systemie operacyjnym Android 15. Google rozpoczęło go udostępniać w formie aktualizacji na własne smartfony Pixel we wtorek.

Domyślamy się, że debiut Realme UI 6.0 oraz flagowca GT7 Pro odbędzie się na tej samej konferencji. Wiemy, że wszystkie smartfony z czipem Snapdragon 8 Elite będą pracować pod kontrolą systemu Android 15, a więc ma to sens.

Dokładne nowości szykowane przez producenta z myślą o nowej nakładce nie są znane. Spodziewajmy się nie tylko nowych funkcji z Androida 15, ale także autorskich rozwiązań. Pewnie spory nacisk zostanie położony na obsługę sztucznej inteligencji, która w telefonach odgrywa coraz większe znaczenie. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

