Redmi Note 14 Pro 4G w drodze. Wycieka specyfikacja smartfona Xiaomi

Redmi Note 14 Pro 4G to tani smartfon Xiaomi, który uzupełni portfolio modeli z serii 14. Znaleziono go na stronie FCC, a tam została podana częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Redmi Note 14 Pro 4G ma ekran pOLED-owy oraz baterię o pojemności 5500 mAh. Przy okazji wiadomo, jakie wersje szykuje Xiaomi.

Redmi Note 14 Pro 4G to smartfon Xiaomi, który będzie dostępny globalnie, a więc kupimy go również w Polsce. Skąd to wiemy? Sprzęt pojawił się na stronie urzędu FCC pod nazwą kodową 24116RACCG. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale pewne informacje już mamy.

Redmi Note 14 Pro 4G będzie dostępny w Polsce

Zacznijmy najpierw od tego, co to za smartfon Xiaomi. Linia Redmi Note 14 została zaprezentowana w Chinach kilka tygodni temu i obejmuje trzy telefony. Wszystkie z nich zapewniają łączność z sieciami 5G. W drodze jest również czwarte urządzenie, które otrzyma modem LTE.

Smartfon Redmi Note 14 Pro 4G został znaleziony na stronie FCC pod nazwą kodową 24116RACCG. Wbrew pozorom ujawnia ona nam całkiem sporo. Literka G oznacza, że jest to wariant na rynki globalne, a więc na przykład dla Polski. Natomiast ciąg znaków 2411 to skrócona data premiery, a więc listopad br. To oznacza, że Xiaomi wprowadzi ten sprzęt do oferty w przyszłym miesiącu.

Częściowa specyfikacja Xiaomi Redmi Note Pro 14 4G

Pełna specyfikacja techniczna Redmi Note 14 Pro 4G nie jest jeszcze znana, ale FCC ujawniło pewne szczegóły. Wyświetlacz to panel pOLED-owy o przekątnej 6,67 cala oraz rozdzielczości Full HD+. Procesor nie jest znany, ale spodziewajmy się jednego z układów firmy MediaTek z serii Helio. Być może będzie to G100, ale na razie nie jest to nic pewnego.

Xiaomi planuje kilka wariantów smartfona Redmi Note 14 4G. Telefon ma być dostępny z 8 lub 12 pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone 128, 256 lub 512 GB miejsca. Moduły pamięci dostarczą firmy Samsung oraz Hynix.

Są też pewne informacje o baterii. Energię dostarczy akumulator o pojemności 5500 mAh. Wspierana prędkość ładowania nie jest znana. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi w postaci HyperOS.

Wiemy, że model 14 Pro 4G powstaje pod kryptonimem Obsidian. Xiaomi szykuje jeszcze jeden telefon z tej serii i jest to po prostu Redmi Note 14, który ma nazwę kodową Tanzanite oraz został oznaczony jako 24117RN76G. Tutaj prawdopodobnie znajdziemy procesor Qualcomma, ale to również nie jest pewna informacja.

Europejski debiut całej serii Redmi Note 14 4G powinien odbyć się w przyszłym miesiącu. Widzimy, że Xiaomi szykuje kilka różnych modeli. Warto dodać, że warianty Pro 5G będą nieco różnić się od chińskich odpowiedników i dotyczy to m.in. aparatów fotograficznych, które otrzymają pewne zmiany.

źródło: ytechb