Redmi A3 Pro dostrzeżony w sklepie. Jest cena i specyfikacja

Redmi A3 Pro to tani smartfon Xiaomi, który debiutuje na rynku bez większego rozgłosu. To budżetowy telefon, a więc nie powinno to dziwić. Znana jest cena oraz specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co to niedrogie urządzenie ma do zaoferowania.

Duży ekran LCD oraz Helio G81-Ultra

Xiaomi w Redmi A3 Pro zdecydowało się na ekran LCD ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 90 Hz. Na uwagę zasługują rozmiary panelu. Ekran jest duży, bo ma przekątną 6,88 cala.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Helio G81-Ultra bez obsługi 5G. Ten sam SoC znajduje się w modelu 14C. Czip składa się z rdzeni CPU Cortex-A75 oraz Cortex-A55 i GPU ARM Mali-G52 MC2. Układ jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM (która dzięki wirtualnej może zostać rozszerzona do 8 GB), a na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Cena Redmi A3 Pro atrakcyjna

Cena Redmi A3 Pro nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo to niedrogi smartfon Xiaomi. Do wyboru jest jedna konfiguracja sprzętowa, którą Xiaomi wyceniło na 13999 szylingów kenijskich, co daje nam równowartość zaledwie 425 zł.

Na razie nie ma informacji o dostępności na innych rynkach, w tym w Polsce. Spodziewajmy się jednak, że Xiaomi wprowadzi ten telefon wkrótce także do innych krajów.

Podwójny aparat i bateria 5160 mAh

Xiaomi w modelu Redmi A3 Pro zdecydowało się umieścić podwójny aparat fotograficzny, którego elementy znajdują się na okrągłej wyspie. Główny obiektyw został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Drugi to czujnik głębi. Niestety nie ma informacji o przedniej kamerce, ale pewnie współpracuje ona z 5- lub 8-megapikselowym sensorem.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5160 mAh. Prędkość ładowanie nie została ujawniona. Miłym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce czy funkcja Face Unlock. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi A3 Pro – specyfikacja techniczna

6,88-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+

procesor MediaTek Helio G81-Ultra z GPU ARM Mali-G52 MC2

4 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie — brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 MP

bateria o pojemności 5160 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 14 z HyperOS

źródło: opracowanie własne