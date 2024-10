Realme GT 7 Pro z czipem Snapdragon 8 Elite. Smartfon będzie potężny

Realme GT 7 Pro to nadchodzący flagowiec marki. Smartfon będzie naprawdę potężny, o czym świadczy częściowa specyfikacja techniczna. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite. Poza tym Realme GT 7 Pro ma dostać dużą baterię o pojemności aż 6000 mAh oraz konkretny ekran OLED-owy.

Realme GT 7 Pro to potężny smartfon znanej i lubianej marki, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Jego premiera zbliża się wielkimi krokami i dzieli nas od niej już tylko kilka tygodni. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która obejmuje m.in. czip Snapdragon 8 Elite, czyli nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem.

Realme GT 7 Pro otrzyma czip Snapdragon 8 Elite

Smartfon Realme GT 7 Pro to flagowiec, a więc otrzyma procesor z najwyższej półki. Producent postawił na rozwiązania oferowane przez firmę Qualcomm, choć mógł też zdecydować się na Mediateka, ale tak się nie stało. Pod obudową telefonu znajdzie się najnowszy czip, czyli Snapdragon 8 Elite.

Wiemy, że Qualcomm planuje pochwalić się procesorem Snapdragon 8 Elite w trakcie najbliższego Tech Summit, czyli wydarzenia mającego odbyć się w dniach 21-23 października. Niedługo po tym na rynek zaczną trafiać pierwsze smartfony z tym czipem. Na liście są m.in. seria Xiaomi 15 czy OnePlus 13.

Realme GT 7 Pro również otrzyma ten układ. Spodziewajmy się, że Snapdragon 8 Elite będzie w tym modelu wspomagany przez nawet 24 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczone nawet 1 TB miejsca. To jednak dotyczy Chin, bo na rynkach europejskich mogą to być nieco słabsze konfiguracje sprzętowe, co warto mieć na uwadze.

Częściowa specyfikacja Realme GT 7 Pro

Pełna specyfikacja techniczna modelu Realme GT 7 Pro nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły mamy. Pod obudową znajdzie się bardzo duża bateria. Jej pojemność to 6000 mAh i w zasadzie w przypadku nowych flagowców z Androidem powinno to wkrótce stać się standardowym rozwiązaniem. Akumulator ma wspierać szybie ładowanie. Producent zdecydował się na technologię z wykorzystaniem ładowarki o mocy 120 W.

Ponadto w telefonie znajdzie się wysokiej klasy ekran OLED-owy. Wyświetlacz ma oferować jasność maksymalną na poziomie przekraczającym 2000 nitów. Spodziewajmy się również innych parametrów z półki premium. Pewne udoskonalenia z pewnością obejmą również aparat fotograficzny smartfona. Po to, aby na tym polu mógł on lepiej konkurować z innymi telefonami.

Dokładna data premiery Realme GT 7 Pro nie jest na razie znana, ale przecieki mówią o tym, że odbędzie się to jeszcze w tym kwartale 2024 r. Najpewniej w listopadzie lub grudniu. Nadal oczywiście mówimy o chińskim rynku. W Europie trzeba będzie poczekać dłużej. Być może do pierwszego kwartału 2025 r., co należy mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne