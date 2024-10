Xiaomi Pad 7 Pro będzie mocny. Wycieka częściowa specyfikacja

Xiaomi Pad 7 Pro to flagowy tablet chińskiej marki, którego debiut jest blisko. Jest bardzo możliwe, że zobaczymy go już w trakcie październikowej konferencji marki. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi Pad 7 Pro i ta wskazuje na to, że urządzenie otrzyma konkretne wyposażenie.

Xiaomi Pad 7 Pro to tablet, który w przeciekach pojawia się już od miesięcy. Możliwe, że zobaczymy go wraz ze smartfonami z serii. W rzeczywistości w drodze są dwa nowe modele, w tym jeden bez dopisku Pro w nazwie. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna, która zwiastuje nam konkretne wyposażenie.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Pad 7 Pro konkretna

Wiemy, że nowy tablet chińskiej marki otrzyma procesor Snapdragon 8s Gen 3. Jest to SoC Qualcomma dla smartfonów z tak zwanej wyższej półki średniej, który został wprowadzony do oferty w pierwszej połowie 2024 r. Trafił m.in. do telefonu CIVI 4 Pro z marca.

Snapdragon 8s Gen 3 to czip bardzo zbliżony do SD8G3 dla flagowców z Androidem. Pracuje z nieco mniejszymi częstotliwościami, ale i tak oferuje bardzo dużą wydajność. Producent zdecydował się na osiem rdzeni CPU Kryo taktowanych zegarem do 3 GHz oraz mocny GPU z linii Adreno. Nie brakuje też wsparcia dla nowoczesnych standardów sieci bezprzewodowych, w tym Wi-Fi 7 czy Bluetooth 5.4.

W tablecie Xiaomi Pad 7 bez dopisku Pro znajdzie się słabszy czip Qualcomma. Będzie to Snapdragon 7 Gen 3. Rozmiar pamięci RAM nie jest znany, ale spodziewajmy się kości LPDDR5x do 16 GB, a na dane pewnie zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca w postaci szybkich modułów UFS 4.0.

Xiaomi Pad 7 Pro otrzyma również 11,16-calowy ekran, który to jednak nie będzie OLED-owy. Spodziewajmy się wyświetlacza wykonanego w technologii LCD o rozdzielczości 3K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 144 Hz. Bateria ma wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W.

Tablet Xiaomi Pad 7 bez dopisku Pro w nazwie ma dostać podobny wyświetlacz, ale ładowanie będzie tu wolniejsze. Przecieki mówią o ładowarce o mocy 45 W. Urządzenia mają pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką HyperOS 2.0.

Premiera Xiaomi Pad 7 Pro za pasem

Kompletna specyfikacja techniczna Xiaomi Pad 7 Pro nie jest na razie znana, ale pewnie znacznie więcej szczegółów ujrzymy jeszcze przed premierą, która powinna odbyć się pod koniec października. Konkretny termin pozostaje na razie owiany tajemnicą.

Oczywiście październikowy debiut serii Xiaomi Pad 7 dotyczy na razie tylko Chin, gdzie nowe tablety zostaną wprowadzone do oferty w pierwszej kolejności. W Europie, o ile w ogóle ich debiut jest planowany, odbędzie się w późniejszym czasie. Możliwe, że dopiero w pierwszym kwartale 2025 r., co warto mieć na uwadze. Na więcej informacji musimy jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne