Oppo K12 Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Oppo K12 Plus to nowy smartfon popularnej marki. Za nami premiera telefonu, którego specyfikacja techniczna jest całkiem niezła. Cena Oppo K12 Plus nie jest wygórowana i pozostaje wierzyć, że smartfon mógłby również trafić do Polski. Urządzenie ma ekran AMOLED-owy, mocnego Snapdragona i bardzo dużą baterię.

Oppo K12 Plus to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Na razie w Chinach, gdzie urządzenie debiutuje w pierwszej kolejności. Cena nie jest wygórowana, a specyfikacja techniczna całkiem niezła. Zobaczmy, ile kosztuje nowy telefon oraz co ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED-owy oraz bardzo duża bateria

Smartfon Oppo K12 Plus ma ekran wykonany w technologii AMOLED-owej. Jest to 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ (2412 × 1080 pikseli) oraz odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Ściemnianie PWM odbywa się z częstotliwością 2160 Hz. Maksymalna jasność szczytowa wynosi 1100 nitów.

Energię w telefonie dostarcza duża bateria o pojemności aż 6400 mAh. Do średniaków z Androidem ostatnio coraz częściej trafiają podobne akumulatory, co z pewnością cieszy. Producent nie zapomniał o szybkim ładowaniu w postaci technologii SuperVOOC o mocy 80 W.

Cena Oppo K12 Plus niewygórowana

Cena Oppo K12 Plus jest całkiem niezła. W Chinach telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 1899 juanów, czyli około 1055 zł. Model z największą pamięcią wyceniono na 2499 juanów (ok. 1390 zł).

Do wyboru są tylko dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to marmurkowy oraz ciemnoszary. Sprzedaż w Chinach rusza 15 października i na start można liczyć na zniżkę w postaci 100 juanów. Informacji o dostępności na innych rynkach na razie nie ma.

Snapdragon 7 Gen 3 i podwójny aparat

Za obliczenia w Oppo K12 Plus odpowiada procesor Snapdragon 7 Gen 3, czyli mocny SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Czip jest wykonany w 4-nm litografii, a GPU to Adreno 720. Układ wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca (kości UFS 3.1), które można rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Aparat fotograficzny ma dwa obiektywy. Główny ze światłem f/1.8 i OIS współpracuje z 50-megapikselowym czujnikiem Sony IMX882, a ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym IMX355. Przednia kamerka pozwala na robienie selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z ColorOS 14.

Oppo K12 Plus – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1100 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 z GPU Adreno 720

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 6400 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

193 g

Android 14 z ColorOS 14

