Vivo X200 Pro Mini to kompaktowy flagowiec z mocną specyfikacją

Vivo X200 Pro Mini to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Będzie to kompaktowy smartfon z mocną specyfikacją techniczną, co potwierdza nam baza benchmarku. Wiemy, że Vivo X200 Pro Mini otrzyma 6,31-calowy wyświetlacz oraz wydajny procesor MediaTek Dimensity 9400.

Vivo X200 Pro Mini to smartfon, który dla wielu osób może być telefonem, którego szukają. Wynika to z faktu, że będzie to kompaktowy flagowiec o niewielkich rozmiarach. Debiut odbędzie się później w tym miesiącu. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia.

Mocny procesor Dimensity 9400

Sercem smartfona Vivo X200 Pro Mini (oraz jego większego brata) będzie procesor Dimensity 9400, a więc najnowszy SoC firmy MediaTek dla flagowców z Androidem. Jest to bardzo mocny układ, który oferuje ogromną wydajność. Świadczy o tym chociażby wynik telefonu uzyskany w teście AI-Benchmark.

Vivo X200 Pro we wspomnianym teście przekroczył barierę ponad 10 tys. punktów. Dotychczasowi liderzy mogli pochwalić się wynikami dochodzącymi do około 7,5 tys. punktów. MediaTek Dimensity 9400 świetnie więc sobie radzi z zadaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Jest to możliwe dzięki 8. generacji NPU 890.

Oczywiście MediaTek Dimensity 9400 oferuje bardzo dużą wydajność także w innych zadaniach. Główny rdzeń CPU to Cortex-X925, a za obliczenia graficzne odpowiada tu potężny GPU Immortalis-G925. Telefon otrzyma 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane przeznaczono do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Vivo X200 Pro Mini to kompaktowy flagowiec

Kompaktowe smartfony o mocnej specyfikacji technicznej są dziś rzadkością. Jednak Vivo X200 Pro Mini z pewnością może się do nich zaliczyć. Telefon ma ekran OLED-owy o przekątnej 6,31 cala, który został wykonany w technologii LTPO. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz, a rozdzielczość to 1.5K.

Pod wyświetlaczem schowano czytnik linii papilarnych. Energię dostarcza bateria o pojemności aż 5700 mAh, a więc spora jak na tak mały telefon. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 90 W oraz bezprzewodowe 30 W.

Aparat fotograficzny o wielu możliwościach

Smartfon Vivo X200 Pro Mini ma również aparat fotograficzny o bardzo dużych możliwościach. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-818. Ultraszerokokątny współpracuje z Samsung JN1, a teleobiektyw peryskopowy z Sony IMX882 i oferuje 3-krotny zoom optyczny.

Informacje o przedniej kamerze nie zostały ujawnione. Wiemy jednak, że smartfon otrzyma nowy autorski czip firmy i jest nim V3. Następnie mamy obudowę zgodną z normą IP68, a całość ma pracować pod kontrolą systemu Android 15 z nakładką OriginOS 5. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy i są to różowy, zielony, biały oraz czarny.

