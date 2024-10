OnePlus 13 5G otrzyma konkretny ekran. Wycieka specyfikacja techniczna

OnePlus 13 5G to flagowiec, który zadebiutuje w niedługim czasie. Do sieci przedostały się nowe informacje obejmujące ekran. Specyfikacja techniczna wyświetlacza mającego trafić do modelu OnePlus 13 5G jest konkretna. Oczywiście nie będzie to jedyny atut nowego smartfona marki z czipem Snapdragon 8 Elite.

OnePlus 13 5G to jeden z pierwszych smartfonów z układem Snapdragon 8 Elite. Jak dobrze wiemy, premiera nowego flagowca ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Ma to nastąpić pod koniec października. Mocny procesor to nie wszystko, bo telefon ma dostać także konkretny ekran, który zostanie dostarczony przez chińskie BOE.

Ekran modelu OnePlus 13 5G od firmy BOE

Nowe informacje o smartfonie OnePlus 13 5G dostarczył leaker ukrywający się za nickiem Digital Chat Station. Jak dobrze wiemy, dostarcza on sprawdzone informacje z obozu różnych marek od dawna. Tym razem są to szczegóły obejmujące ekran nowego telefonu. Czego się dowiadujemy?

Ekran smartfona OnePlus 13 5G.

Ekran smartfona OnePlus 13 5G to panel OLED-owy X2 dostarczony przez chińskie BOE. Jest to wyświetlacz wykonany w technologii LTPO 8T, który zapewnia zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Poza tym mamy spodziewać się delikatnych zakrzywień oraz rozdzielczości QHD+.

Wyświetlacz telefonu ma także oferować dobrą ochronę wzroku oraz wyraźny obraz, który ma być wyświetlany w płynny sposób. Pewne elementy zostały przeprojektowane i ma to wpłynąć nie tylko na poprawę niezawodności ekranu, ale również jego jasność maksymalną.

Częściowa specyfikacja OnePlus 13 5G

Smartfon OnePlus 13 5G zadebiutuje pod koniec miesiąca i skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Wiemy, że wspomniany procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite ma być tu wspomagany przez maksymalnie 24 GB pamięci operacyjnej RAM (w Europie spodziewajmy się do 16 GB). Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 1 TB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Aparat fotograficzny jest potrójny i został przeprojektowany. Główny obiektyw ma współpracować z 50-megapiselowym sensorem LYT808. Pozostałe dwa również dostarczy Sony. Natomiast za energię ma odpowiadać bateria o pojemności około 6000 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W, a w przypadku bezprzewodowego ma to być 50 W. Nie zabraknie też obsługi ładowania magnetycznego.

OnePlus 13 5G będzie oczywiście pracować pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką producenta. Najpierw czeka nas premiera w Chinach, która odbędzie się pod koniec miesiąca. W Europie poczekamy sobie dłużej. Możliwe, że do stycznia 2025 r., co warto mieć na uwadze.

Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej planowanej premiery. Jest niemal pewnym, że pełna specyfikacja techniczna telefonu przedostanie się do sieci jeszcze przed oficjalną prezentacją.

