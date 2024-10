Infinix ZERO 40 5G debiutuje w Polsce. Cena jest atrakcyjna

Infinix ZERO 40 5G to nowy smartfon lubianej marki, który debiutuje w Polsce. Cena telefonu jest atrakcyjna. Urządzenie wyróżnia się rozwiązaniami, które stworzono we współpracy z JBL i GoPro. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Infinix ZERO 40 5G oraz co to urządzenie ma do zaoferowania.