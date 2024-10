Snapdragon 8 Elite zamiast 8 Gen 4. OnePlus 13 na wideo firmy Qualcomm

Snapdragon 8 Elite to nadchodzący czip firmy Qualcomm dla flagowców z Androidem, który do tej pory pojawiał się pod nazwą Snapdragon 8 Gen 4. OnePlus 13 będzie jednym z pierwszych telefonów z tym układem. Został on dostrzeżony w filmie promocyjnym, który poświęcono czipowi Snapdragon 8 Elite. Zapowiedź jest blisko.

Snapdragon 8 Elite to procesor, który wkrótce zagości w wielu telefonach z Androidem z półki premium. Do tej pory myśleliśmy, że będzie to czip 8 Gen 4, zgodnie z obowiązującą od kilku lat nomenklaturą firmy Qualcomm. Jednym z pierwszych smartfonów z tym czipem będzie OnePlus 13, którego premiery również spodziewamy się w tym miesiącu. Wygląda na to, że urządzenie zostało ujawnione na oficjalnym wideo.

Snapdragon 8 Elite zamiast 8 Gen 4

Wygląda na to, że Qualcomm ponownie planuje zmienić nazewnictwo własnych czipów dla flagowców z Androidem. Spodziewaliśmy się Snapdragona 8 Gen 4, ale prawdopodobnie dojdzie do uproszczenia nazw i jednak będzie to pierwszy z wymienionych procesorów.

Wiemy, że ma on otrzymać rdzenie CPU Oryon. Nowa architektura wnosi liczne udoskonalenia i dzięki temu możemy liczyć na znaczny wzrost wydajności. Ujawniły go już wczesne benchmarki czipu. Te pokazały możliwości zbliżone do procesora Apple M3, czyli naprawdę mocnego SoC.

Qualcomm planuje ogłosić procesor Snapdragon 8 Elite podczas najbliższego Tech Summit, które odbędzie się w dniach 21-23 października. Niedługo po tym zostaną ogłoszone (najpierw w Chinach) pierwsze flagowce z Androidem oraz nowym czipem. Wśród nich będzie OnePlus 13.

OnePlus 13 ujawniony na wideo firmy Qualcomm

Do sieci przedostało się wideo promocyjne poświęcone procesorowi Snapdragon 8 Elite, którego to Qualcomm nie dochował w tajemnicy przed debiutem. W materiale można dostrzec nowy telefon nieznanej marki. Wiele jednak wskazuje na to, że na filmie pojawia się OnePlus 13, który zostanie zaprezentowany światu kilka dni po Tech Summit.

Smartfon pojawia się w kadrze, który widać na zdjęciu otwierającym ten artykuł. Nie jest to wgląd w realny design, ale widać zarys tego, co znajduje się pod obudową. Uwagę zwraca aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu. Można też dostrzec inne elementy kamery, w tym diodę doświetlającą LED.

Czyżby rzeczywiście był to OnePlus 13, który zostanie zaprezentowany w Chinach pod koniec października? Wiele na to wskazuje, choć zarówno Qualcomm, jak i producent telefonów milczą w tym temacie oraz nic takiego nie potwierdzają. Co zresztą nie dziwi. Do oficjalnego ogłoszenia nowości pozostało jeszcze około dwóch tygodni i wkrótce wszystko się wyjaśni.

OnePlus 13 ma zadebiutować przed końcem tego miesiąca, ale w Europie na nowego flagowca z czipem Snapdragon 8 Elite poczekamy dłużej. Możliwe, że nawet do stycznia 2025 r.

