Samsung Galaxy A16 5G to przepis na hit. Cena i specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A16 5G to nowy smartfon koreańskiej marki. Niska cena sprawia, że może to być niezły przepis na hit. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A16 5G oczywiście nie porywa, ale tak miało być. To budżetowe urządzenie, ale producent zadeklarował dla niego aż sześć aktualizacji Androida!

Samsung Galaxy A16 5G to tani smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie nie porywa i jego specyfikacja techniczna jest dosyć podstawowa. To jednak sprawiło, że cena telefonu jest niska, a przecież tak właśnie miało być.

Ekran AMOLED-owy oraz Exynos 1330

Samsung Galaxy A16 5G ma ekran AMOLED-owy typu Infinity-U, czyli ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Jest to wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Rozdzielczość to 1080 × 2340 pikseli, a odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz.

Procesor to autorski Exynos 1330, który znamy ze starszych średniaków Koreańczyków. Składa się on z dwóch rdzeni CPU Cortex-A78 2,4 GHz i sześciu Cortex-A55 2 GHz. GPU to Mali-G68 MP2. Czip jest wspomagany przez 4 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Warto dodać, że można je rozszerzyć z użyciem czytnika kart microSD.

Cena modelu Samsung Galaxy A16 5G atrakcyjna

Cena smartfona Samsung Galaxy A16 5G nie jest wygórowana. W Europie telefon ogłoszono w jednej konfiguracji sprzętowej, którą wyceniono na 249 euro, czyli około 1075 zł. W Polsce pewnie będzie to kwota 1099 zł, ale na razie nie jest to jeszcze pewna informacja.

Smartfon debiutuje na razie na zachodzie Europy, gdzie do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Na razie nie wiemy, kiedy się pojawi w Polsce. Powinno to jednak nastąpić w niedługim czasie.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny telefonu Samsung Galaxy A16 5G składa się z trzech obiektywów. Główny ze światłem f/1.8 połączono z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny współpracuje z 5-megapikselowym czujnikiem, a ostatnim jest kamera 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 13 megapikseli.

Energię w smartfonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Urządzenie zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy ochronnej IP54. Warto dodać, że producent zadeklarował dla tego modelu aż sześć aktualizacji Androida! Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy A16 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 90 Hz o rozdzielczości 1080 × 2340 pikseli

procesor Exynos 1330

4 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP54

200 g

Android 14 z One UI 6

