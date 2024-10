Infinix Hot 50 Pro Plus to bardzo cienki smartfon. Jest specyfikacja

Infinix Hot 50 Pro Plus to bardzo cienki smartfon, którego premiera jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i choć

Infinix Hot 50 Pro Plus to bardzo cienki smartfon, którego premiera jest blisko. Producent podgrzewa atmosferę przed debiutem i choć chciał dochować w tajemnicy przed premierą nieco więcej szczegółów, tak się nie udało. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

Infinix Hot 50 Pro Plus to bardzo cienki smartfon

Do sieci przedostały się materiały prasowe poświęcone modelowi Infinix Hot 50 Pro Plus. Z nich wynika, że urządzenie ma design inspirowany modelem bez dopisku Plus, który debiutował we wrześniu. Producent zdecydował się w zasadzie na ten sam design, ale obudowa została jeszcze nieco odchudzona.

Infinix Hot 50 Pro Plus został zamknięty w obudowie o grubości zaledwie 6,8 mm (nie licząc garbu z kamerą). To oznacza, że jest ona o 1 mm cieńsza względem poprzedniego modelu bez dopisku Plus w nazwie z zeszłego miesiąca. Obecnie tak cienkich smartfonów w zasadzie nie ma, bo producenci już jakiś czas temu przestali się ścigać na tym polu.

Częściowa specyfikacja Infinix Hot 50 Pro Plus

Infinix Hot 50 Pro Plus to smartfon, który ma płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED-owej, pod którym umieszczono skaner linii papilarnych. Wiadomo również, że odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Panel pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass.

Następnie mamy procesor. Producent zdecydował się na jednostkę Helio G100. Jest to czip firmy MediaTek dla tańszych telefonów z Androidem, który to ponadto nie zapewnia łączności z sieciami 5G. Znajdziemy tu tylko modem LTE. Układ określany jest z gwarancją „5 lat wydajności TUV Fluency”… cokolwiek ma to oznaczać.

Procesor jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM (która może być zwiększona dzięki wirtualnej do 16 GB), a na dane przeznaczono do 256 GB miejsca. Więcej szczegółów na powyższej grafice nie ma.

Spodziewajmy się, że pozostała część specyfikacji technicznej będzie zbliżona do tego, co znamy już z modelu Infinix Hot 50. Bateria (z racji cieńszej obudowy) może być oczywiście nieco mniejsza. Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy, które umieszczono na podłużnej wyspie. Wygląda to całkiem ciekawie. Cena na razie nie jest znana, ale znając markę, z pewnością nie będzie wygórowana.

Dokładna data premiery też nie jest znana, ale Infinix Hot 50 Pro Plus powinien zostać wprowadzony do oferty jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, że debiut planowany jest m.in. na terenie Indii oraz Indonezji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne