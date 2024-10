Android Auto 13. Co nowego z aktualizacją platformy Google?

Android Auto 13 to najnowsza aktualizacja popularnego platformy Google dla samochodów? Co nowego tu znajdziemy? Na pierwszy rzut oka nie rzucają się żadne nowości. Jednak kod źródłowy Android Auto 13 ujawnia, że gigant z Mountain View nadal pracuje nad funkcją pojawiającą się pod nazwą „Car Media”.

Android Auto 13 to najnowsza aktualizacja platformy, która jest już udostępniana poprzez sklep Google Play. Co nowego tu znajdziemy? Niestety nowości rzucających się w oczy tu nie uświadczymy. Jednak pewne informacje skrywa kod oprogramowania, który to został prześwietlony przez serwis źródłowy.

Kod Android Auto 13 ujawnia nowości szykowane przez Google

Android Auto 13 skrywa w kodzie źródłowym informacje na temat pewnej nowości, nad którą gigant z Mountain View pracuje już od jakiegoś czasu. Pierwsze wzmianki na jej temat znaleziono już we wcześniejszych wersjach oprogramowania, a teraz pojawiły się nowe. To oznacza, że Google kontynuuje te prace, choć funkcja nadal nie wydaje się być gotowa do uruchomienia dla wszystkich użytkowników. Co to takiego?

Google od jakiegoś czas pracuje nad czymś, co nazywane jest „Car Media”. Jak nietrudno się domyślić, funkcja powiązana jest z lokalnymi multimediami w samochodach, do których dostęp można uzyskać z poziomu Android Auto. W najnowszej wersji oprogramowania pojawiają się wzmianki mówiące o tym, jak ma to działać w przypadku brakujących lub niedostępnych mediów.

<string name=”car_local_media_service_label”>Car Media</string>

<string name=”car_local_media_media_source_unavailable_error”>%1$s is not available.</string>

<string name=”car_local_media_missing_song_name”>Unknown</string>

<string name=”car_local_media_sources_root”>Car Media Sources</string>

Na razie nadal to jednak nie działa o pod tym względem Android Auto 13 nie wnosi żadnego przełomu. Wiadomo jedynie tyle, że Google ciągle to dopracowuje. Co oznacza, że z czasem taka funkcja zostanie włączona. Nie ma jednak żadnego terminarzu związanego z jej aktywacją i na kolejne informacje trzeba będzie trochę poczekać.

Aktualizacja Android Auto 13 dostępna w sklepie Google Play

Android Auto 13 jest już udostępniane w formie aktualizacji poprzez sklep Google Play. Jeśli jeszcze nie widzicie tej wersji na własnym urządzeniu, to cierpliwości. Wkrótce się pojawi, bo pełne wdrożenie oprogramowania może potrwać kilka dni.





Google pracuje w ostatnim czasie nad dwoma nowymi funkcjami. Jedną z nich jest zarządzanie radiem AM/FM z poziomu Android Auto. Drugą wspomniane odtwarzanie lokalnych multimediów. Jak czas temu doszukano się ikonek dla nowości, które widać w powyższej galerii. Oczywiście na ich wprowadzenie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać i nie wiadomo, kiedy to dokładnie się stanie.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Google