Realme GT Neo 7 blisko. Wycieka częściowa specyfikacja smartfona

Realme GT Neo 7 to smartfon, który zadebiutuje jeszcze przed końcem 2024 r. Spodziewajmy się go wraz z droższym flagowcem z dopiskiem Pro. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Wiele wskazuje na to, że będzie to telefon z bardzo mocnym wyposażeniem.

Częściowa specyfikacja Realme GT Neo 7

Do sieci przedostała się na razie tylko częściowa specyfikacja techniczna modelu Realme GT Neo 7, którą ujawnił chiński leaker „Pikachu”. W przeszłości serwował on nam sprawdzone plotki z obozu różnych producentów elektroniki. Tym razem zapewne będzie podobnie. Ujawnione szczegóły zwiastują nam, że urządzenie będzie naprawdę mocne.

Pod obudową Realme GT Neo 7 ma znaleźć się procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli aktualny SoC Qualcomma dla flagowców. W momencie premiery telefonu będzie to już czip poprzedniej generacji, bo aktualnym będzie Snapdragon 8 Gen 4, mający zadebiutować jeszcze w tym miesiącu i niedługo po tym na rynku pojawią się pierwsze smartfony z tym układem.

To oznacza, że model Realme GT Neo 7 zaoferuje naprawdę dużą wydajność. Spodziewajmy się, że wspomniany Snapdragon 8 Gen 3 będzie w tym telefonie wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca.

Realme GT Neo 7 ma być smartfonem do gier

Ponadto źródło informacji wspomina, że Realme GT Neo 7 to smartfon, który ma otrzymać ekran świetnie sprawdzający się podczas grania. Będzie to wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K. Więcej szczegółów nie podano, ale powinniśmy również spodziewać się odświeżania obrazu na poziomie co najmniej 120 Hz.

Pod obudową ma znaleźć się duża bateria o nieznanej pojemności, ale zapewne będzie to co najmniej około 6000 mAh. Poza tym wiadomo, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 100 W. Więcej szczegółów związanych ze specyfikacją techniczną smartfona nie podano.

Premiera modelu Realme GT Neo 7 ma odbyć się jeszcze w tym kwartale 2024 r., a więc nastąpi to najpóźniej w grudniu. Możliwe, że debiut odbędzie się nieco wcześniej, na przykład w listopadzie. Pamiętajmy również, że w drodze jest flagowiec GT 7 Pro. To urządzenie będzie naprawdę mocne, bo otrzyma nowego Snapdragona 8 Gen 4 i inne podzespoły z wyższej półki. Spodziewajmy się również udoskonaleń, które obejmą aparat fotograficzny telefonu. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać.

