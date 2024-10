One UI 7. Kiedy aktualizacja na smartfony Samsung? Będzie też na telewizory

One UI 7 to duża aktualizacja oprogramowania na smartfony marki Samsung, która bazuje na systemie Android 15. Kiedy odbędzie się premiera? Niestety nieprędko. Przy okazji Samsung zapowiedział, że One UI 7 trafi również na telewizory, które obecnie pracują pod kontrolą platformy Tizen. Nastąpi to w 2025 r.

One UI 7 to duża aktualizacja nakładki firmy Samsung na smartfony z serii Galaxy, na którą ciągle czekamy. Firma do tej pory nie udostępniła publicznie nawet wersji beta. Rąbka tajemnicy związanego z przyszłością tego oprogramowania uchylono w trakcie konferencji SDC 2024. Czego się dowiadujemy?

Kiedy aktualizacja One UI 7 na smartfony marki Samsung?

Jeśli czekacie na swoim smartfonie Samsung Galaxy na uaktualnienie do One UI 7 i Androida 15, to nie mamy dobrych wiadomości. Do niedawna spodziewano się, że nastąpi to już jesienią, a program pilotażowy wersji beta miał wystartować latem tego roku. Tak się jednak nie stało i w wyniku różnych problemów doszło do opóźnień. Te niestety mają duży wpływ na cały harmonogram prac nad nową aktualizacją nakładki.

Samsung w trakcie konferencji SDC 2024 dla deweloperów przekazał coś, czego w zasadzie można było się spodziewać. Firma potwierdziła opóźnienia w pracach nad nowym oprogramowaniem dla telefonów. Jakby tego było mało, to szans na uruchomienie programu pilotażowego One UI 7 beta w ciągu najbliższych tygodni nie ma. Ma to nastąpić dopiero pod koniec roku, a więc w grudniu.

Publiczne beta testy One UI 7 potrwają oczywiście co najmniej kilka tygodni. Dlatego trzeba szykować się na opóźnienia związane również ze sfinalizowaną aktualizacją. Tak… Android 15 zacznie trafiać na pierwsze telefony marki Samsung dopiero w 2025 r., co warto mieć na uwadze.

Nowa nakładka Koreańczyków ma wnieść wiele nowości na urządzeniach Samsunga, ale jest też dosyć problematyczna. Na pocieszenie jest fakt, że w przygotowaniu jest mnóstwo nowych funkcji, w tym sporo opartych na sztucznej inteligencji, które mają przenieść sprzęty koreańskiej marki na nowy poziom.

Samsung wprowadzi One UI 7 także na telewizory

W trakcie SDC 2024 Koreańczycy ujawnili również inne informacje związane z własną platformą. Ma ona zagościć także na urządzeniach z innych kategorii. Jak dobrze pamiętamy, najpierw One UI ogłoszono na smartfony i nastąpiło to w 2018 r. Wtedy zastąpiono na telefonach z Androidem nakładkę TouchWiz. Później to samo stało się ze smartwatchami.

W 2025 r. One UI ma trafić także na telewizory, które obecnie pracują pod kontrolą oprogramowania Tizen. Widzimy, że koreański gigant chce ujednolicić własny software.

Ponadto firma ogłosiła, że ​​w przyszłym roku zintegruje doświadczenie oprogramowania swoich głównych linii produktów — od urządzeń mobilnych po telewizory i urządzenia gospodarstwa domowego — pod nazwą One UI. Zapewniając spójne doświadczenie produktu i zobowiązując się do aktualizacji oprogramowania przez okres do siedmiu lat, Samsung będzie nadal wprowadzał innowacje dla swoich klientów.

Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Pewnie poznamy je na początku 2025 r., kiedy to odbędą się targi CES w Las Vegas. Nowe telewizory firmy prezentowane są w trakcie tego wydarzenia co roku i pewnie nie inaczej będzie za kilka miesięcy.

