Samsung Galaxy A56 5G w benchmarku. Znamy wydajność czipu Exynos 1580

Samsung Galaxy A56 5G to smartfon, którego premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale 2025 r. Telefon pojawiał się już w przeciekach. Wiemy, że pod obudową modelu znajdzie się procesor Exynos 1580, czyli autorski SoC Koreańczyków nowej generacji. Urządzenie zostało dostrzeżone z tym czipem w bazie jednego z popularnych benchmarków.

Wydajność czipu Exynos 1580 sprawdzona w benchmarku

Samsung Galaxy A56 5G został znaleziony w bazie benchmarku Geekbench 6 pod nazwą kodową SM-A566B. Testowany telefon miał procesor Exynos 1580 (inna nazwa czipu to s5e885). Dzięki temu możemy zobaczyć, jaką mniej więcej zaoferuje wydajność, a tutaj względem poprzednika widać zmiany na plus.

Exynos 1580 w bazie Geekbench 6 wykręcił 1353 w teście jednego rdzenia oraz 3832 punkty w Multi-Core. Dla porównania poprzedni czip z telefonu A55 może tu pochwalić się około 1100 punktami w Single-Core oraz około 3100 w benchmarku badającym wydajność wielu rdzeni. Zysk jest więc widoczny gołym okiem.

Częściowa specyfikacja modelu Samsung Galaxy A56 5G

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A56 5G nie jest na razie znana. Na tego typu informacje jest po prostu zbyt wcześnie. Jednak baza benchmarku Geekbench 6 ujawnia nam pewne szczegóły i z pewnością warto o nich wspomnieć.

Sam Exynos 1580 bazuje na architekturze złożonej z trzech klastrów CPU. Główny to X1, który odpowiada za największą wydajność i pracuje z częstotliwością 2,91 GHz. Następnie mamy trzy rdzenie Cortex-A720 taktowane zegarem 2,6 GHz oraz cztery energooszczędne Cortex-A520 pracujące z 1,95 GHz. GPU to Xclipse 540 oparty na mikroarchitekturze AMD i jest to prawdopodobnie RDNA 3, ale na razie nie jest to w 100 proc. pewna informacja.

Baza benchmarku Geekbench 6 ujawnia nam także, że czip Exynos 1580 w smartfonie Samsung Galaxy A56 5G wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15, co nie jest zaskoczeniem. Oczywiście z autorską nakładką Koreańczyków, czyli One UI 7, na której otwarte beta testy producent cały czas każe nam czekać.

Samsung Galaxy A56 5G zadebiutuje zapewne w pierwszym kwartale 2025 r. Nastąpi to w lutym lub marcu. Do tego czasu nowy smartfon z pewnością będzie obiektem całego mnóstwa przecieków. Wraz z tym telefonem pojawi się także nieco tańszy model A36, o którym to obecnie wiadomo bardzo niewiele. Więcej szczegółów poznamy z pewnością bliżej planowanej premiery.

