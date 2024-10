Realme Note 60 debiutuje w Polsce. Dobra cena to jeden z atutów

Realme Note 60 to smartfon, który jakiś czas temu debiutował na pierwszych rynkach. Teraz tani telefon marki wprowadzany jest do oferty również w Polsce. Cena urządzenia jest atrakcyjna, ale specyfikacja techniczna nie porywa, czego też można się było spodziewać. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran IPS LCD i procesor Unisoc T612

Realme Note 60 ma dosyć prosty ekran wykonany w technologii IPS LCD. Wyświetlacz ma przekątną 6,74 cala oraz oferuje obraz w rozdzielczości HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz, a jasność maksymalna to 560 nitów. Typowa wynosi 450 nitów. Warto też wspomnieć o Rainwater Smart Touch.

Za obliczenia odpowiada tu budżetowy procesor Unisoc T612, który składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A75 1,8 GHz oraz sześciu Cortex-A55. GPU to Mali-G57. W Polskiej edycji telefonu czip jest wspomagany przez 6 GB pamięci RAM, która może zostać podwojona dzięki wirtualnej. Natomiast na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD.

Polska cena Realme Note 60 niska

Cena Realme Note 60 w Polsce nie jest wysoka. To propozycja za mniej niż 500 zł. Wspomniana wyżej konfiguracja sprzętowa telefonu została wyceniona na 499 zł. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy – ciemnoszary i jasnoniebieski.

Telefon jest dostępny w popularnych w Polsce sklepach z elektroniką. Poza tym można go zamawiać na stronie producenta.

Ochrona ArmorShell sprawia, że Note 60 jest niezwykle odporny na zginanie, upadki, zarysowania i wodę, a jednocześnie ustanawia nowy standard jakości w segmencie smartfonów budżetowych. Co więcej, to rozwiązanie będzie również standardem we wszystkich kolejnych produktach Realme z serii C i Note. – powiedział Francis Wong, Szef Marketingu Produktu.

Aparat 32 MP oraz bateria 5000 mAh

Realme Note 60 ma aparat fotograficzny, którego główny obiektyw został połączony z 32-megapikselowym sensorem. Drugi element to czujnik głębi. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 megapikseli.

Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Niestety akumulator nie wspiera szybkiego ładowania i do dyspozycji jest ładowarka o mocy zaledwie 10 W. Miłym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych na bocznej ramce, ale nie znajdziemy tu NFC. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme Note 60 – specyfikacja techniczna

6,74-calowy ekran IPS LCD 90 Hz o rozdzielczości HD+ i jasności do 560 nitów

procesor Unisoc T612 z GPU Mali-G57

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 32 MP + czujnik głębi

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

187 g

Android 14 z nakładką producenta

