One UI 7 beta blisko. Pojawią się ciekawe nowości, ale Samsung każe czekać

One UI 7 beta to poglądowa wersja nowego oprogramowania na smartfony Samsung Galaxy, która bazuje na Androidzie 15. Producent nadal każe czekać na program pilotażowy, ale dowiadujemy się, że zostaną wprowadzone ciekawe nowości. Co nowego znajdziemy w aktualizacji One UI 7 beta oraz kiedy ruszą testy?

One UI 7 beta to nowa nakładka na smartfony Samsung Galaxy, która w przygotowaniu jest od dawna. W zasadzie to program pilotażowy miał ruszyć już w okolicy lipca. Tymczasem mamy październik i oprogramowania jak nie było, tak nadal nie ma. Doszło do opóźnień, ale w drodze są różne nowości i poznajemy kolejne z nich.

Aktualizacja One UI 7 beta wprowadzi różne nowości

Nie będziemy skupiać się na tym, co nowego ma wnieść One UI 7 beta w połączeniu z informacjami, które krążą po sieci od dłuższego czasu. Zobaczmy sobie na te nowości, które ujrzały światło dzienne w ostatnim czasie, bo z pewnością są to szczegóły, które zasługują na uwagę.

Ciekawe nowości pojawią się w aplikacji Galeria. Leaker Ice Universe twierdzi, że Samsung planuje wprowadzić tutaj rozwiązanie, które znamy już ze Zdjęć Google czy od Apple, które coś podobnego zapowiedziało dla aktualizacji iOS 18. Jak nietrudno się domyślić, będzie to funkcja oparta na sztucznej inteligencji.

Samsung w One UI 7 chce dodać w Galerii funkcję, która usprawni wyszukiwanie. Dokładnych szczegółów nie podano, ale wiemy, że Koreańczycy planują wprowadzić rozwiązanie oparte na AI, które usprawni w ten proces. W jaki dokładnie sposób? To na razie pozostaje tajemnicą.

Z wcześniejszych informacji wynika, że czeka nas także sporo zmian wizualnych, które obejmą tła, ikony aplikacji, wskaźnik i animację baterii czy nowe widżety dla ekranu blokady. Oczywiście w drodze są także liczne nowe funkcje oraz udoskonalenia dla istniejących.

Kiedy Samsung rozpocznie testy One UI 7 beta?

Samsung cały czas każe nam czekać na program pilotażowy One UI 7 beta, choć wiele osób do niedawna spodziewało się, że firma rozpocznie w pierwszej połowie jesieni udostępniać na własne urządzenia sfinalizowaną aktualizację opartą na Androidzie 15. Oczywiście można o tym zapomnieć.

Inny leaker, Max J., przekazał, że Koreańczycy mają nadal sporo problemów związanych z betą One UI 7. To zapewne sprawia, że firma cały czas wstrzymuje się z uruchomieniem programu pilotażowego dla właścicieli modeli z serii Galaxy S24. Muszą to być na tyle poważne błędy, że software nie nadaje się do upublicznienia, ale szczegóły nie są znane.

Jeśli program pilotażowy One UI 7 beta rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu, to potrwa zapewne co najmniej kilka tygodni. Sfinalizowana aktualizacja do Androida 15 nie pojawi się więc zapewne na smartfonach marki Samsung szybciej niż w okolicy grudnia, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne