Oppo Find X8 Pro będzie potężny. Wycieka specyfikacja smartfona

Oppo Find X8 Pro to nadchodzący flagowiec chińskiej marki, który zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Ta zwiastuje nam, że Oppo Find X8 Pro będzie naprawdę potężny. Uwagę zwraca m.in. aparat fotograficzny, który otrzyma dwa teleobiektywy.

Oppo Find X8 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego premiera zbliża się coraz większymi krokami, choć na nowy telefon jeszcze trochę poczekamy. Tymczasem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta zwiastuje, że flagowiec będzie naprawdę konkretny.

Zakrzywiony ekran AMOLED i Dimensity 9400

Oppo Find X8 Pro to smartfon, który ma dostać zakrzywiony wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED-owej. Wiemy, że jest to panel o przekątnej 6,8 cala i okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Ekran zaoferuje obraz w wysokiej rozdzielczości oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Wyświetlacz zostanie dostarczony przez chińskie BOE.

Sercem telefonu będzie procesor MediaTek Dimensity 9400. To nadchodzący SoC dla flagowców z Androidem, który zaoferuje bardzo dużą wydajność. W benchmarku AnTuTu osiąga blisko 2,9 mln punktów! Dla porównania Snapdragon 8 Gen 3 wykręca około 2 mln punktów. Choć warto pamiętać, że wkrótce odbędzie się premiera nowego Snapdragona 8 Gen 4.

Przycisk zapożyczony z iPhone’ów 16

Warto dodać, że Oppo Find X8 Pro ma również otrzymać dodatkowy przycisk, który związany jest z kamerą. Jak dobrze wiemy, Apple w modelach z serii iPhone 16 umieściło kontrolkę o nazwie sterowanie aparatem, która to (wbrew pozorom) oferuje naprawdę sporo możliwości.

Chińczycy najwidoczniej uznali to za dobry pomysł i doszli do wniosku, że go skopiują. Nie wiadomo jednak, w jaki dokładnie sposób i czy będzie to rzeczywiście tak udane rozwiązanie, które zaimplementowano w nowych iPhone’ach. O tym przekonamy się dopiero z czasem.

Specyfikacja Oppo Find X8 Pro konkretna

Smartfon Oppo Find X8 Pro ma również wyróżniać się aparatem fotograficznym. Znajdziemy tu łącznie cztery obiektywy i wszystkie z nich mają współpracować z 50-megapikselowym sensorami. Na uwagę zasługują przede wszystkim dwa teleobiektywy. Jeden z nich zapewni 6-krotny, a drugi 3-krotny zoom. Wiemy również, że przednia kamera ma współpracować z 32-megapikselowym czujnikiem.

Energię w telefonie dostarczy duża bateria o pojemności aż 5800 mAh. Widzimy, że chińscy producenci stawiają we flagowcach na akumulatory o pojemności około 6000 mAh i będzie to zapewne trend. Pojawi się wsparcie dla szybkiego ładowania o mocy 80 W. Natomiast w przypadku ładowarek bezprzewodowych można liczyć na moc 50 W. Całość zostanie zamknięta w wodoszczelnej obudowie zgodnej z normą ochronną IP68. Smartfon ma pracować pod kontrolą nowego Androida 15. Oczywiście z autorską nakładką w postaci ColorOS 15.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło