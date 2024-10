Oppo K12 Plus 5G certyfikowany. Częściowa specyfikacja bez tajemnic

Oppo K12 Plus 5G to nowy średniak chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon Oppo K12 Plus 5G został dostrzeżony na stronie jednego z urzędów, gdzie był certyfikowany. To stąd mamy o tym urządzeniu całkiem sporo informacji.