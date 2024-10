Motorola Moto G75 oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfona

Motorola Moto G75 to smartfon, który zadebiutował na wybranych rynkach. Telefon pojawia się na kolejnych stronach producenta w różnych krajach, gdzie wkrótce trafi do sprzedaży. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz cena urządzenia.

Ekran LCD 120 Hz oraz Snapdragon 6s Gen 3

Smartfon Motorola Moto G75 ma płaski ekran LCD z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma przekątną 6,78 cala oraz rozdzielczość Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Natomiast jasność maksymalna to 1000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 5.

Procesor to Snapdragon 6s Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Układ składa się z ośmiu rdzeni CPU, które pracują z częstotliwością do 2,3 GHz. GPU to dosyć stary Adreno 619. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 256 GB miejsca w postaci kości UFS 2.2 i można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB.

Cena modelu Motorola Moto G75 nieznana

Cena smartfona nie jest na razie znana. Możemy jednak spodziewać się, że model Motorola Moto G75 będzie kosztować około 2 tysięcy złotych lub mniej. Widzimy, że producent przygotował tylko jedną konfigurację sprzętową telefonu.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to ciemnoszary, niebieski oraz sukulentowy. Na razie nie wiadomo, kiedy telefon pojawi się w Polsce oraz ile ma dokładnie kosztować.

Potrójny aparat 50 MP i bateria 5000 mAh

Aparat fotograficzny modelu Motorola Moto G75 ma trzy obiektywy. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT600. Następnie mamy ultraszerokokątny z 8-megapiselowym sensorem. Ostatni element to czujnik głębi. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 30 W. Nie zabrakło też wsparcia dla bezprzewodowych ładowarek o mocy do 15 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14. Na uwagę zasługuje również to, że producent deklaruje aż pięć lat aktualizacji platformy Google i dodatkowy rok poprawek zabezpieczeń. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest niżej.

Motorola Moto G75 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1000 nitów

procesor Snapdragon 6s Gen 3

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP + czujnik głębi

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 14

źródło: opracowanie własne