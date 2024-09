Redmi Note 14 Pro Plus w Polsce otrzyma inny aparat. Jakie będą zmiany?

Redmi Note 14 Pro Plus będzie dostępny w Polsce, ale Xiaomi szykuje pewne zmiany względem specyfikacji telefonów z Chin. Pojawi się inny aparat fotograficzny. W globalnej wersji telefonu Redmi Note 14 Pro Plus znajdziemy kamerę z 200-megapikselowym sensorem, który znamy już z poprzednika.

Redmi Note 14 Pro Plus to smartfon, który został zaprezentowany przez Xiaomi kilka dni temu. Na razie w Chinach i w Polsce na jego dostępność musimy poczekać. Tymczasem dowiadujemy się, że producent szykuje zmiany, które obejmą aparat fotograficzny telefonów na globalne rynki. Czego mamy się spodziewać?

Redmi Note 14 Pro Plus dostanie inny aparat

Xiaomi planuje zaimplementować w globalnej wersji telefonu Redmi Note 14 Pro Plus, a więc takiej, którą kupimy także w Polsce, inny aparat fotograficzny. W planach są zmiany, które obejmują kamerę. Wymianie ulegnie m.in. sensor współpracujący z głównym obiektywem. Na jaki?

Globalny wariant Redmi Note 14 Pro Plus otrzyma aparat fotograficzny z 200-megapikselowym sensorem Samsung S5KHP3, a więc będzie to rozwiązanie zbliżone do poprzednika. Chiński smartfon ma 50-megapikselowy czujnik OVX8000, który połączono z głównym obiektywem.

Duże zmiany obejmą również teleobiektyw z 50-megapikselowym sensorem Samsung JN1, a dokładniej będzie to jego brak. W globalnej wersji telefonu ten element zniknie i zostanie podmieniony na prostszą kamerę do zdjęć makro z zaledwie 2-megapikselowym sensorem.

Obiektyw ultraszerokokątny pozostanie nienaruszony. Nadal ma współpracować z 8-megapikselowym sensorem Sony IMX355. Powyższe zmiany dotyczą telefonu z globalnej dystrybucji. Dla porównania w Indiach Redmi Note 14 Pro Plus ma być sprzedawany z tym samym wyposażeniem, co edycja z Chin.

Specyfikacja Redmi Note 14 Pro Plus

Pozostałe elementy specyfikacji technicznej Redmi Note 14 Pro Plus, który będzie dostępny w Polsce, powinny pozostać nienaruszone. Nadal spodziewajmy się procesora Snapdragon 7s Gen 3, ale pewnie w Europie będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci i wersji z 16 GB RAM-u na Starym Kontynencie raczej nie zobaczymy.

Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli i jasności do 2500 nitów. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 120 Hz. Bateria jest duża, bo ma pojemność aż 6200 mAh i wspiera szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Kamera do selfie pozwala robić zdjęcia w jakości do 20 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS.

Data premiery serii Redmi Note 14 Pro w Europie nadal nie jest znana. Spodziewajmy się, że Xiaomi wprowadzi nowe telefony do oferty na terenie Starego Kontynentu po kilku tygodniach od debiutu w Chinach. Możemy założyć, że nastąpi to w okolicy listopada.

źródło: XiaomiTime