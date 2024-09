OnePlus 13 na zdjęciu. Tak wygląda nowy flagowiec

OnePlus 13 to nowy flagowiec chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Tymczasem możemy zobaczyć pierwsze zdjęcie, na którym został uchwycony telefon. Wiemy, że smartfon OnePlus 13 otrzyma ekran OLED-owy X2 dostarczony przez BOE. Jest to wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.