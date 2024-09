Huawei Mate 70 Pro pozuje na zdjęciu. Flagowiec ma ciekawy design

Huawei Mate 70 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się w październiku. Producent nie daje nam zapomnieć o tym smartfonie i do sieci przedostało się zdjęcie, które ujawnia nam design. Wygląda na to, że Huawei Mate 70 Pro otrzyma aż pięć obiektywów. Ma również zakrzywiony wyświetlacz OLED-owy.

Huawei Mate 70 Pro to jeden z kilku nowych smartfonów, który jest częścią flagowej serii. Premiera miała odbyć się wcześniej, ale doszło do opóźnień i termin prezentacji został przesunięty w czasie. Wygląda jednak na to, że debiut telefonu nie jest zbyt odległy. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcie, które prezentuje to urządzenie na żywo.

Zdjęcie Huawei Mate 70 Pro ujawnia design

Do sieci przedostało się zdjęcie smartfona. Na fotce został uchwycony Huawei Mate 70 Pro, który znajduje się w dłoni jednego z pracowników firmy. Co prawda urządzenie znajduje się w specjalnej obudowie, która zasłania nam sporo szczegółów. Można jednak dostrzec ogólny design flagowca oraz kilka ciekawych elementów. Rzućmy sobie na to okiem.

Na zdjęciu widać, że Huawei Mate 70 Pro ma aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na dużej wyspie w kształcie okręgu. Potwierdzały to już wcześniejsze fotki sprzed kilku tygodni. Tym razem możemy jednak zobaczyć więcej szczegółów. Wygląda na to, że flagowiec ma aż pięć obiektywów. Co najmniej jeden z nich ma współpracować z 60-megapikselowym sensorem. Oczywiście nie zabraknie także rozwiązania XMAGE.

Następnie mamy ekran. Co prawda nie widać go z przodu, ale można dostrzec, że na dłuższej krawędzi wyświetlacz jest zakrzywiony. Plotki mówią o tym, że będzie tak na każdym z czterech boków, ale na zdjęciu nie jest to już widoczne. Spodziewajmy się wysokiej klasy panelu OLED-owego o konkretnych parametrach.

Premiera Huawei Mate 70 Pro w niedługim czasie

Dokładny termin premiery Huawei Mate 70 Pro nie jest na razie znany, ale mówi się o tym, że nastąpi to w przyszłym kwartale. Prawdopodobnie jeszcze w październiku, ale na konkretne informacje w tym temacie przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

Kompletna specyfikacja techniczna nowego telefonu nie jest znana, ale o urządzeniu wiadomo coraz więcej. Za obliczenia ma tu odpowiadać nowy procesor Kirin 9100S, który jest autorskim czipem. Nie spodziewajmy się, że pod względem wydajności dorówna on ostatnim Snapdragonom firmy Qualcomm dla flagowców, ale najpewniej zapewni wystarczającą moc do obsługi wielu zadań.

Następnie mamy zakrzywiony ekran OLED-owy o wysokiej rozdzielczości. Spodziewajmy się, że będzie to wyświetlacz o przekątnej około 6,8 cala i dużej jasności maksymalnej. Wiemy również, że Huawei Mate 70 Pro ma zaoferować funkcję zaawansowanego rozpoznawania twarzy. Nie zabraknie również czytnika linii papilarnych, a całość będzie pracować pod kontrolą oprogramowania HarmonyOS.

