Xiaomi Mix Flip debiutuje w Polsce. Cena smartfona nie jest niska

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, który doczekał się globalnej premiery. Telefon kupimy również w Polsce. Specyfikacja techniczna urządzenia jest konkretna, ale polska cena Xiaomi Mix Flip nie należy do najniższych. Za smartfona trzeba zapłacić więcej, co w przypadku modeli pochodzących od konkurencji.

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, który zadebiutował najpierw w Chinach. Już od dłuższego czasu było wiadomo, że pojawi się również w ofercie na terenie Europy. Dziś odbyła się premiera, również w Polsce. Jak prezentuje się cena urządzenia oraz jego specyfikacja techniczna?

Polska cena Xiaomi Mix Flip nie jest niska

Cena Xiaomi Mix Flip w Polsce jest całkiem wysoka. Telefon na naszym rynku można zamawiać tylko w jednej konfiguracji sprzętowej. Jest to urządzenie mające 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB miejsca na dane. Koszt 5699 zł.

Polska cena Xiaomi Mix Flip jest więc wyższa od Samsunga Galaxy Z Flip 6 w tej samej konfiguracji sprzętowej aż o 600 zł. To sporo, a ponadto do wyboru klientów są tylko dwa warianty kolorystyczne obudowy – czarny oraz purpurowy.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip to składany smartfon, który nie jest tani, ale z drugiej strony jego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Za obliczenia odpowiada tu bardzo mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z systemem Android. Czip jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5x. Na dane przeznaczono wspomniane 512 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0.

Główny wyświetlacz to 6,86-calowy panel CrystalRes o rozdzielczości 2912 × 1224 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz. Próbkowanie dotyku odbywa się z częstotliwością 240 Hz, a jasność maksymalna sięga 3000 nitów. Całość pokryto mocnym szkłem UTG.

Drugi ekranik ma przekątną 4,01 cala, ma rozdzielczość 1392 × 1208 pikseli i oferuje odświeżanie obrazu do 120 Hz. Jasność maksymalna to również 3000 nitów. Wyświetlacz pokryto innym szkłem ochronnym. Jest to Xiaomi Shield Glass.

Aparat fotograficzny Xiaomi Mix Flip powstał we współpracy z firmą Leica. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Light Fusion 800. Natomiast teleobiektyw połączono z 50-megapikselowym OV60A. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Telefon ma także czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej ramce obudowy i umożliwia odblokowywanie z wykorzystaniem rozpoznawania twarzy.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 4780 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie HyperCharge z wykorzystaniem ładowarki o mocy 67 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta, czyli HyperOS.

źródło: opracowanie własne