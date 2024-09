Redmi Note 14 Pro Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Redmi Note 14 Pro Plus to nowy superśredniak Xiaomi, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Smartfon jest ciekawy i jego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna. Natomiast cena Redmi Note 14 Pro Plus nie wydaje się wygórowana. Zobaczmy, co nowy telefon ma do zaoferowania.

Redmi Note 14 Pro Plus to smartfon, który zadebiutował zgodnie z oczekiwaniami. Xiaomi już od jakiegoś czasu podgrzewało atmosferę przed premierą. Za nami oficjalny debiut telefonu, którego specyfikacja techniczna jest naprawdę mocna, a do tego mamy niezły design. Co z ceną i dostępnością?

Ekran AMOLED-owy i Snapdragon 7s Gen 3

Redmi Note 14 Pro Plus ma 6,67-calowy ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz oferuje odświeżanie obrazu w 120 Hz i rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli. Jasność maksymalna sięga 2500 nitów, a całość pokryto mocnym szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia odpowiada tu jeszcze ciągle świeży procesor Qualcomma dla mocniejszych średniaków z Androidem. Jest to 4-nm SoC Snapdragon 7s Gen 3, który ma osiem rdzeni CPU Kryo taktowanych zegarem do 2,5 GHz. Czip jest wspomagany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5. Natomiast na dane przeznaczono do 512 GB.

Cena Redmi Note 14 Pro Plus atrakcyjna

Cena Redmi Note 14 Pro Plus, jak można było się domyślić, nie jest wygórowana. W Chinach za podstawową konfigurację sprzętową trzeba zapłacić 1999 juanów (ok. 1095 zł). Natomiast model z największą pamięcią kosztuje 2399 juanów (ok. 1310 zł).

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Na razie telefon będzie dostępny w Chinach, ale w Europie trzeba będzie poczekać dłużej. Ile dokładnie? Tego nie wiadomo, ale można bezpiecznie założyć, że co najmniej kilka tygodni.

Potrójny aparat oraz ogromna bateria

Redmi Note 14 Pro Plus ma przeprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Light Fusion 800. Na uwagę zasługuje teleobiektyw, który również połączono z 50-megapikselowym czujnikiem Samsung S5KJN1 i znajdziemy tu obsługę 2,5-krotnego zoomu optycznego. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli.

Energię dostarcza naprawdę duża bateria o pojemności aż 6200 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Tak dużego akumulatora w telefonach tej marki Xiaomi jeszcze nie było. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z autorską nakładką HyperOS. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

Redmi Note 14 Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli i jasności do 2500 nitów

procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 50 MP

bateria o pojemności 6200 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

210,8 g

IP69

Android 14 z HyperOS

