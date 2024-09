Samsung Galaxy S24 FE blisko. Jest cena i unboxing przed premierą

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostał się oficjalny unboxing telefonu. Poza krótkim wideo możemy również za zapoznać się z ceną modelu Samsung Galaxy S24 FE. Niestety nowy smartfon koreańskiej marki będzie droższy od poprzednika.

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Jego oficjalna premiera jest blisko. Co z ceną? Do sieci przedostały się kwoty obu wersji telefonu w dolarach. Przy okazji mamy okazję zobaczyć wideo, na którym zaprezentowano unboxing urządzenia.

Unboxing modelu Samsung Galaxy S24 FE

Samsung przygotował oficjalny unboxing smartfona Galaxy S24 FE, ale materiał promocyjny nie został dochowany w tajemnicy do dnia premiery. Wideo przedostało się do sieci i dzięki temu mamy okazję je obejrzeć. Udostępnił je leaker Evleaks, czyli Evan Blass, który od lat serwuje nam podobne przecieki z obozu różnych producentów.

Unboxing telefonu Samsung Galaxy S4 FE ujawnia nam zawartość opakowania. W środku znajdziemy telefon oraz dodatkowe akcesoria. Są to kluczyk do tacki SIM oraz kabel z końcówkami USB C. Ładowarki w pudełku nie ma i trzeba będzie się o nią postarać osobno. Wiemy, że maksymalna moc przewidziana przez producenta to 25 W.

Powyższe wideo ujawnia nam także najważniejsze funkcje nowego telefonu. Są to m.in. wodoszczelna obudowa zgodna z normą IP68, udoskonalony aparat fotograficzny, procesor Exynos 2400e, większy ekran oferujący jasność zwiększoną do 1900 nitów czy lepsza bateria o pojemności 4700 mAh. Przy okazji potwierdzono pięć wariantów kolorystycznych obudowy i są to niebieski, grafitowy, szary, miętowy oraz żółty.

Cena smartfona Samsung Galaxy S24 FE wyższa

Przy okazji potwierdziły się wcześniejsze plotki związane z ceną modelu Samsung Galaxy S24 FE, która ma wzrosnąć. Tak też się stanie. W Stanach Zjednoczonych w podstawowej konfiguracji sprzętowej urządzenie ma być dostępne za 649 dolarów. Wariant z większą pamięcią ma kosztować 709 dolarów.

To oznacza podwyżki na poziomie 50 dolarów. Tak będzie w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce? Pewnie za nowy telefon trzeba będzie zapłacić około 200 złotych więcej. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej trzeba będzie liczyć się z wydatkiem na poziomie około 3,5 tys. zł, co warto mieć na uwadze.

Samsung Galaxy S24 FE ma zadebiutować na wybranych rynkach już w niedługim czasie. Może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu, a szersza dostępność jest przewidziana na przyszły miesiąc i pewnie wtedy urządzenie pojawi się także w sprzedaży na terenie Polski. Na razie nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.

źródło: GSMArena