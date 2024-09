Samsung Galaxy S25 Ultra w benchmarku. iPhone 16 Pro zostaje w tyle

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się wcześnie w 2025 r. Tymczasem prototyp telefonu Koreańczyków został znaleziony w bazie popularnego benchmarku. Tam w teście wielu rdzeni procesora zdołał uzyskać lepszy wynik niż iPhone 16 Pro z najnowszym czipem Apple A18 Pro.

Samsung Galaxy S25 Ultra lepszy niż iPhone 16 Pro

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra znaleziony w bazie benchmarku Geekbench ukrywa się pod nazwą kodową SM-S938U. Jest to wariant na rynek amerykański, który jest ponadto odblokowany. Testowane urządzenie miało pod obudową nadchodzący procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli czip Snapdragon 8 Gen 4.

Wiemy, że Qualcomm zamierza oficjalnie zaprezentować układ Snapdragon 8 Gen 4 w niedługim czasie. Jeszcze w październiku ma odbyć się premiera pierwszych smartfonów z tym czipem. Najpierw trafi on pod obudowę wybranych modeli chińskich producentów. Debiut serii Samsung Galaxy S25 odbędzie się później.

Przetestowany w benchmarku Samsung Galaxy S25 Ultra miał układ Snapdragon 8 Gen 4 wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. W teście wielu rdzeni urządzenie wykręciło aż ponad 9 tys. punktów. To o 7 proc. lepszy wynik w porównaniu do modelu iPhone 16 Pro z procesorem Apple A18 Pro.

Tak więc pod tym względem Snapdragon 8 Gen 4 pokazuje pazura. Jednak w teście jednego rdzenia lider pozostaje bez zmian. Tym nadal jest Apple A18 Pro z telefonów iPhone 16 Pro, który uzyskuje w benchmarku Geekbench wyniki lepsze o około 11 proc.

Samsung Galaxy S25 Ultra z czipem Snapdragon 8 Gen 4 może być szybszy

Testowany prototyp modelu Samsung Galaxy S25 Ultra może jednak jeszcze nie oddawać pełni możliwości procesora Snapdragon 8 Gen 4. Zdaje się to potwierdzać wynik modelu OnePlus 13, który w bazie Geekbench został znaleziony wcześniej i miał ten sam układ. W tej konfiguracji sprzętowej w teście wielu rdzeni udało się przełamać baterię 10 tys. punktów!

To oznacza, że Samsung Galaxy S25 Ultra finalnie może zaoferować jeszcze lepszą wydajność w porównaniu do tego, co widać obecnie. Może wpłynąć na to m.in. ulepszona optymalizacja oprogramowania, ale na efekty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Oficjalnej premiery nowych flagowców Koreańczyków spodziewamy się dopiero za kilka miesięcy – w styczniu 2025 r. Do tego czasu pod tym, jak i innymi względami może się jeszcze sporo zmienić.

