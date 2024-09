Redmi Note 14 Pro Plus z dużą baterią. Wycieka specyfikacja

Redmi Note 14 Pro Plus to smartfon, którego premiera jest blisko. Xiaomi podgrzewa atmosferę przed debiutem i potwierdziło, że pod obudową telefonu znajdzie się duża bateria. Znana jest już niemal kompletna specyfikacja techniczna Redmi Note 14 Pro Plus. Zobaczmy, co zaoferuje nowy superśredniak.

Redmi Note 14 Pro Plus to smartfon, który zostanie zaprezentowany w czwartek. Niedawno do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna modelu. Kolejne szczegóły potwierdza producent. Xiaomi przekazało, że pod obudową telefonu znajdzie się duża bateria.

Duża bateria w Redmi Note 14 Pro Plus

Xiaomi udostępniło zajawkę związaną ze smartfonem Redmi Note 14 Pro Plus. Wynika z niej, że pod obudową telefonu znajdzie się naprawdę duża bateria. Jej pojemność to aż 6200 mAh. To największy akumulator wśród wszystkich telefonów tej marki w historii.

Bateria została wykonana w technologii krzemowo-węglowej, co pozwoliło na zwiększenie gęstości o 30 proc. Przy okazji Xiaomi potwierdziło plotki związane z ładowaniem, które będzie odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 90 W. To wolniej w porównaniu do poprzednika, gdzie zapewniono wsparcie dla 120 W.

Warto dodać, że Xiaomi planuje zaoferować naprawdę długi czas gwarancji obejmujący baterię. Będzie to aż pięć lat i przez ten czas producent gwarantuje darmową wymianę akumulatora w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów.

Specyfikacja Redmi Note 14 Pro Plus niemal bez tajemnic

Redmi Note 14 Pro Plus to superśredniak Xiaomi, który otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED-owy typu LTPO z odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz oraz rozdzielczości 1.5K. Wiemy, że jasność maksymalna wyniesie 2500 nitów, a całość pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus 2.

Za obliczenia ma tu odpowiadać nowy procesor Qualcomma dla średniaków z Androidem z tak zwanej wyższej półki średniej. Mowa o czipie Snapdragon 7s Gen 3. Wiemy, że będzie on wspomagany przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca.

Aparat fotograficzny składa się z trzech obiektywów. Główny ze światłem f/1.6 ma współpracować z 50-megapikselowym sensorem (200 MP w poprzedniku). Następnie mamy kamerę ultraszerokokątną oraz teleobiektyw. Ten ostatni ma zapewnić wsparcie dla 2,5-krotnego zoomu optycznego.

Smartfon Redmi Note 14 Pro Plus otrzyma również obudowę o większej odporności. Xiaomi potwierdziło, że będzie ona spełniać założenia normy ochronnej IP69. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 14. Oczywiście z nakładką HyperOS.

Premiera nowych telefonów odbędzie się już 26 września, czyli w najbliższy czwartek. Oczywiście na razie w Chinach. Na dostępność w Europie poczekamy trochę dłużej. Smartfonów na Starym Kontynencie spodziewajmy się w okolicy listopada.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne