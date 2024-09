OnePlus 13 5G coraz bliżej. Cena ma być wyższa

OnePlus 13 5G ma być jednym z pierwszych flagowców z czipem Snapdragon 8 Gen 4. Premiera telefonu odbędzie się już w przyszłym miesiącu i jego specyfikacja ma być naprawdę mocna. Niestety wiele wskazuje na to, że cena OnePlus 13 5G będzie wyższa. Dotyczy to co najmniej jednej konfiguracji sprzętowej.

OnePlus 13 5G to flagowiec, którego premiera jest nieodległa. Dziś już wiemy, że odbędzie się w przyszłym miesiącu, a więc na kilka tygodni szybciej niż po roku od poprzednika. W sieci pojawiły się nowe informacje. W tym związane z ceną telefonu, która niestety może być wyższa.

Cena OnePlus 13 5G ma być wyższa

Nowe informacje o smartfonie OnePlus 13 5G dostarczył chiński leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Twierdzi on, że telefon w najbogatszej konfiguracji sprzętowej ma być dostępny z aż 24 GB pamięci RAM typu LPDDR5x oraz 1 TB miejsca na dane.

Pod tym względem mamy więc do czynienia z sytuacją znaną z poprzednika, który to również w Chinach (ale nie w Europie) dostępny był w takiej opcji. Źródło informacji twierdzi jednak, że cena OnePlus 13 5G w tej wersji ma być wyższa względem modelu z 2023 r. I to jest niestety zła informacja.

Choć konkretna kwota nie padła, tak źle to zwiastuje w ogóle na ceny OnePlus 13 5G, które w każdej z konfiguracji sprzętowych mogą być po prostu wyższe. Skoro zdrożeje najdroższy wariant, to dlaczego nie miałoby tak stać się w przypadku pozostałych wersji? Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.

OnePlus 13 5G jednym z pierwszych z czipem Snapdragon 8 Gen 4

Wiemy również, że OnePlus 13 5G ma być jednym z pierwszych telefonów na rynku, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 4. To nadchodzący SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Potem do sklepów zaczną trafiać smartfony z nowym czipem, który to zaoferuje bardzo dużą wydajność. Potwierdzają to wczesne benchmarki.

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Ekran to 6,8-calowy wyświetlacz OLED-owy od BOE, który ma oferować rozdzielczość QHD+ oraz zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Bateria ma mieć pojemność około 6000 mAh i zapewnić wsparcie dla szybkiego ładowania oraz bezprzewodowego.

Aparat fotograficzny smartfona OnePlus 13 5G ma zostać przeprojektowany. Spodziewajmy się nowych rozwiązań, w tym teleobiektywu peryskopowego, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Kamera ma składać się z trzech obiektywów. Główny z nich ma współpracować z sensorem z 50-megapikselową matrycą. Ponadto obudowa ma zapewnić lepszą ochronę przed wodą i ma być zgodna z wytycznymi normy IP69. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 15 z nakładką producenta.

