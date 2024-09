Redmi Note 14 Pro Plus to superśredniak submarki Xiaomi, który został potwierdzony i jego premiera jest już bardzo blisko. Producent ujawnił design na renderach. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna Redmi Note 14 Pro Plus. Pod jednym względem widać jednak regres w porównaniu do poprzednika.

Redmi Note 14 Pro Plus to smartfon z serii 14, którego debiut jest blisko. Marka należąca do Xiaomi szykuje co najmniej dwa modele z dopiskiem Pro. Najpierw udostępniono zajawkę widoczną niżej. Potem udostępniono kolejne rendery prasowe droższego telefonu, które ujawniają jego design w pełnej krasie.

Design Redmi Note 14 Pro Plus bez tajemnic

Xiaomi na łamach własnych mediów społecznościowych udostępniło rendery prasowe smartfona Redmi Note 14 Pro Plus, które ujawniają urządzenie w pełnej krasie w zasadzie z każdej strony. Telefon prezentuje się zgrabnie i widzimy, że wyspa z aparatem została przeprojektowana, o czym plotkowano już wcześniej.

Aparat fotograficzny smartfona Redmi Note 14 Pro Plus został umieszczony na dużej wyspie z zaokrągleniami, którą wyśrodkowano na pleckach. Można dostrzec trzy obiektywy. Główny ze światłem f/1.6 będzie współpracować z 50-megapikselowym sensorem. Teleobiektyw to odpowiednik 60 mm ze światłem f/2.2.

W tańszym smartfonie kamera jest podobnie zaprojektowana i wiemy, że tutaj główny obiektyw również został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. W tym przypadku Xiaomi zdecydowało się na wystające pierścienie. Wygląda to ciekawie.







Z przodu Redmi Note 14 Pro Plus ma lekko zakrzywiony na dłuższych krawędziach ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry. Jest to zapewne wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K, ale tego Xiaomi na razie nie potwierdziło.

Pełna specyfikacja Redmi Note 14 Pro Plus nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 14 Pro Plus nie jest na razie znana, ale o tym telefonie wiadomo już całkiem sporo. Wiemy, że pod obudową ma znaleźć się procesor Snapdragon 7s Gen 3, czyli SoC Qualcomma dla mocniejszych średniaków z Androidem. Czip ma być wspomagany przez nawet 16 GB pamięci operacyjnej RAM.

Małym zawodem może być bateria, ale nie chodzi o jej pojemność, a prędkość ładowania. Producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 90 W. Widać tu regres względem poprzednika, gdzie w opakowaniu znajdowała się mocniejsza ładowarka 120 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14. Oczywiście z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS.

Dokładna data premiery serii Redmi Note 14 Pro nie jest na razie znana. Biorąc pod uwagę fakt, że Xiaomi już podgrzewa atmosferę przed debiutem i udostępnia kolejne zajawki, to od oficjalnej prezentacji zapewne dzieli nas bardzo niewiele czasu. Oczywiście najpierw seria trafi do Chin, a w Europie trzeba będzie poczekać trochę dłużej.

