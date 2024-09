Samsung Galaxy S25 Ultra lepszy niż iPhone 16 Pro Max. Pod tym względem

Samsung Galaxy S25 Ultra to dwa flagowce, które wkrótce powalczą o klientów. Ten drugi debiutuje na rynku już w piątek. Natomiast pierwszy pojawi się później, bo dopiero na początku 2025 roku. Który z nich będzie lepszy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wiemy jednak, że Koreańczycy chcą pobić pewien rekord, który został ustanowiony przez Apple.

iPhone 16 Pro Max ma rekordowo cienkie ramki

Apple wraz z modelem iPhone 16 Pro Max nie tylko zdecydowało się na rekordowo duży wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, ale przy okazji pobiło również inny rekord. To rekordowo cienkie ramki, które znajdują się wokoło wyświetlacza. Pod tym względem nowy telefon z systemem iOS nie ma sobie równych.

Informacje na ten temat pojawiały się jeszcze przed wrześniową premierą. Potem Apple w trakcie konferencji je potwierdziło. Ramki wokoło ekranu w smartfonie iPhone 16 Pro Max udało się zredukować względem modeli z serii 15 Pro aż o 30 proc.! Wygląda jednak na to, że gigant z Cupertino tym wynikiem długo się nie nacieszy. Samsung planuje go pobić wraz z flagowcem Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra pod tym względem lepszy

Nowe przecieki mówią o tym, że Samsung Galaxy 25 Ultra otrzyma jeszcze cieńsze ramki wokoło ekranu i rekord ustanowiony przez smartfona iPhone 16 Pro Max zostanie po prostu pobity. Plotki na ten temat przekazał leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu koreańskiego giganta. Coś więc z pewnością jest na rzeczy.



Samsung Galaxy S25 Ultra dostanie cieńsze ramki względem modelu iPhone 16 Pro Max (fot.: Ice Universe)

Leaker twierdzi, że ramka z modelu Samsung Galaxy S25 Ultra została zredukowana o 0,2 mm. Wydaje się, że może to być niewiele, ale wystarczająco, aby pobić rekord ustanowiony przez Apple. Nowy flagowiec z S Pen nadal ma dysponować 6,8-calowy wyświetlaczem. Wiemy jednak, iż czekają go zmiany mające m.in. obejmować kształt, który przestanie być tak mocno kanciasty i zyska więcej krągłości. Oczywiście przełoży się to także na całą obudowę. Nie pójdzie to jednak w kierunku tak dużych zaokrągleń, które znamy z iPhone’ów 16.

Premiera smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 nie odbędzie się na dniach. Na nowe telefony Koreańczyków poczekamy prawdopodobnie do stycznia 2025 r. Dokładny termin nie jest jeszcze znany, bo na tego typu informacje jest po prostu jeszcze trochę za wcześnie. Wizualnie, czyli pod kątem designu, nie spodziewajmy się większych zmian. Koreańczycy pozostali przy sprawdzonym wzornictwie, choć pewne modyfikacje będą i obejmą one m.in. aparaty fotograficzne.

