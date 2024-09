Google Pixel 10, Pro, Pro XL i Fold. Te cztery smartfony powinniśmy zobaczyć w 2025 r., a więc trochę na nie jeszcze poczekamy. Nie zapominajmy również o tańszy modelu 9a, który to zostanie wprowadzony do oferty wcześniej i na jego temat już dziś wiadomo całkiem sporo. W sieci pojawiły się informacje obejmujące nadchodzące telefony. W tym ich nazwy kodowe.

Nazwy kodowe smartfonów Google Pixel 10

Informacje na temat nazw kodowych smartfonów z serii Google Pixel 10 uzyskał serwis Android Headlines. Kryptonimy prezentują się następująco:

Pixel 10 – Frankel

Pixel 10 Pro – Blazer

Pixel 10 Pro XL – Mustang

Pixel 10 Pro Fold – Rango

Natomiast Google Pixel 9a powstaje pod nazwą kodową Tegu i taki kryptonim pojawiał się w przeciekach już wcześniej. Debiut tego smartfona jest mniej odległy, a więc na jego temat oczywiście wiemy znacznie więcej. Pewne plotki mówią nawet o tym, że urządzenie może pojawić się w ofercie przed końcem tego roku. Wróćmy jednak do serii 10.

W przypadku serii 9 Google zdecydowało się na nazwy kodowe jaszczurek. Były to m.in. Komodo, Caiman czy Tokay. Natomiast wobec modeli Pixel 10 zdecydowano się na… konie.

Premiera smartfonów Google Pixel 10 w tym samym czasie

Serwis źródłowy wspomina o tym, że smartfony Google Pixel 10, Pro, Pro XL oraz Fold zadebiutują w tym samym czasie. Jest oczywiście zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnej dacie premiery. Mimo to mówi się o tym, że cała czwórka zadebiutuje w tym samym czasie i pewnie nastąpi to w okolicy lata 2025 r. Z czasem do portfolio dołączy jeszcze model 10a, ale to nastąpi dopiero w późniejszym czasie.

Wiemy, że smartfony z serii Google Pixel 10 dostaną nowy procesor Tensor G5 i dotyczy to wszystkich telefonów (z wyjątkiem tańszego modelu 9a, gdzie spodziewamy się Tensora G4). Wiemy, że nowy czip ma wnieść liczne udoskonalenia i pozwolić odejść firmie od rozwiązań Samsunga, z którym to opracowywano poprzednie generacje układu.

Oczywiście na razie nie ma co mówić o dokładnych specyfikacja technicznych nowych telefonów. Na tego typu informacje również jest po prostu zbyt wcześnie i poznamy je pewnie dopiero w 2025 r., gdy będzie zbliżać się większymi krokami do debiutu. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość oraz czekać na więcej szczegółów. Te z pewnością nie zostaną dochowane w tajemnicy do przyszłorocznej prezentacji i spodziewajmy się w ciągu najbliższych miesięcy całej fali przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Android Headlines