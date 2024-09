Infinix Zero Flip 5G blisko. Jest specyfikacja składanego smartfona

Infinix Zero Flip 5G to składany smartfon i jest to pierwsze urządzenie tego typu w ofercie marki. Premiera ma odbyć się wkrótce. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Model Infinix Zero Flip 5G jest ciekawy. Znajdziemy tu dwa ekrany AMOLED-owe oraz procesor MediaTek Dimensity 8020.

Infinix Zero Flip 5G to składany smartfon, który doczekał się zapowiedzi i wiemy, że jego debiut ma odbyć się w niedługim czasie. Konkretny termin nie jest jeszcze znany i pewnie zostanie ujawniony wkrótce. Specyfikacja techniczna nie została jednak dochowana w tajemnicy do premiery.

Premiera Infinix Zero Flip 5G wkrótce

Infinix Zero Flip 5G to składany smartfon, który ma zadebiutować w niedługim czasie. Producent ujawnił design tylko częściowo, ale potem w sieci pojawił się render prasowy, który widać jeszcze niżej. Jak nietrudno zauważyć, będzie to rywal dla Galaxy Flipów, którego cena zapewne będzie niższa w porównaniu do telefonów Koreańczyków.

Telefon wygląda ciekawie. Widzimy, że dodatkowy ekranik na pleckach wypełnia dużą część, a obiektywy aparatu fotograficznego oraz dioda doświetlająca LED zostały wtopione w wyświetlacz. Wygląda to z pewnością ciekawie. Na zawiasie łączącym konstrukcję umieszczono logo producenta.

Specyfikacja techniczna Infinix Zero Flip 5G

Składany smartfon Infinix Zero Flip 5G ma dwa ekrany. Główny, który się rozkłada, to 6,7-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Na pleckach jest ekranik o przekątnej 3,64 cala, który to również zapewnia podobne odświeżanie obrazu.

Sercem telefonu jest procesor MediaTek Dimensity 8020. Jest to 8-rdzeniowy SoC, który stanowi połączenie rdzeni Cortex-A78 taktowanych zegarem 2,6 GHz z Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Arm Mali-G77 MC9. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 512 GB miejsca.

Aparat fotograficzny ma główny obiektyw współpracujący z 50-megapikselowym sensorem. Drugi połączono z czujnikiem 10,8 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 12 megapikseli i wspiera nagrywanie wideo w jakości 4K. Natomiast energię dostarczy bateria o pojemności 4590 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 70 W.

Nowy smartfon ma również modem 5G, obsługuje dual SIM, NFC oraz ma Bluetooth 5.3. Na wyposażeniu znajdziemy stereofoniczne głośniki z obsługą dźwięku w standardzie DTS oraz dwa mikrofony o zwiększonej czułości. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 14. Oczywiście z autorską nakładką producenta w postaci XOS 14.5 z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji. Na więcej informacji trzeba będzie poczekać, ale zapewne poznamy je jeszcze przed premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło