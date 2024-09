Samsung Galaxy S25 Ultra. Rendery ujawniają zmiany i nowości

Samsung Galaxy S25 Ultra to flagowiec Koreańczyków, którego premiera odbędzie się na 2025 r. Na kilka miesięcy przed debiutem do sieci przedostały się rendery, które ujawniają nam planowane zmiany obejmujące design telefonu. Zobaczmy, jakie nowości wprowadza Samsung Galaxy S25 Ultra i co ma się zmienić.

Samsung Galaxy S25 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to na początku 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, które opracował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer. Dzięki temu mamy okazję zobaczyć planowane zmiany oraz nowości obejmujące design na długo przed wprowadzeniem flagowca na rynek.

Rendery modelu Samsung Galaxy S25 Ultra ujawniają zmiany

Samsung Galaxy S25 Ultra to nadchodzący flagowiec z piórkiem S Pen, którego design nie ulegnie większym modyfikacjom i zostanie utrzymany w stylu, który Koreańczycy zapoczątkowali kilka lat temu. Jednak wraz z każdą kolejną generacją telefonu pojawiają się pewne zmiany oraz modyfikacje. Nie inaczej jest tym razem.

Rendery nowego smartfona Koreańczyków, które opracował Onleaks, pozwalają nam obejrzeć telefon w zasadzie z każdej strony. Zacznijmy od przodu, gdzie znajduje się ekran. Widzimy, że największą zmianą są zaokrąglone narożniki, co przekłada się także na wygląd bocznej ramki. Producent postanowił wrócić do krągłości, z których zrezygnowano w przeszłości.







Rendery smartfona Samsung Galaxy S25 Ultra (fot. Onleaks/Android Headlines)

Samsung Galaxy S25 Ultra ma wyświetlacz AMOLED-owy o przekątnej 6,8 cala oraz rozdzielczości QHD+. Spodziewajmy się także zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz oraz wysokiej jasności maksymalnej. Oczywiście nie zabraknie obsługi z użyciem piórka z S Pen.

Nowości z Samsung Galaxy S25 Ultra obejmują aparat

Następnie mamy aparat fotograficzny, który został nieco przeprojektowany. Kamera nadal pod względem designu jest zbliżona do tego, co znamy od kilku lat. Pojawiają się jednak pewne zmiany. Obejmują one pierścienie otaczające obiektywy, których wygląd uległ pewnym modyfikacjom.

Widzimy również, że Samsung Galaxy S25 Ultra ma obiektyw peryskopowy, który powinien zapewnić duże możliwości z zakresu zoomu. Teleobiektywy mają współpracować z sensorami 50 i 10 MP. Natomiast główna kamera zostanie ponownie połączona z 200-megapikselowym czujnikiem. Ponadto wiemy, że pod obudową ponownie ma znaleźć się bateria o pojemności 5000 mAh.

Telefon ma również cieńsze ramki wokoło ekranu. Wymiary smartfona to 162,8 × 77,6 × 8,2 mm. Rendery flagowca Koreańczyków pojawiły się na kilka miesięcy przed premierą oraz tuż po prezentacji nowych iPhone’ów 16. Czy to przypadek? Raczej nie, a celowy zabieg. Co nie zmienia faktu, że na debiut nowego telefonu koreańskiej marki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

