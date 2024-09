OnePlus 13 z czipem Snapdragon 8 Gen 4 szybszy niż iPhone 16 Pro Max

OnePlus 13 to smartfon, który zostanie pokazany już w przyszłym miesiącu. Potwierdził to sam producent. Wiemy, że będzie to jeden z pierwszych telefonów na rynku, które dostaną procesor Snapdragon 8 Gen 4. To nowy czip Qualcomma dla flagowców z systemem Android, którego zapowiedź również jest blisko. Okazuje się, że SoC jest szybszy niż Apple A18 Pro z modelu iPhone 16 Pro Max!

OnePlus 13 z układem Snapdragon 8 Gen 4 w Geekbench 6

Prototyp smartfona OnePlus 13 został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku Geekbench 6. Testowane urządzenie pracowało pod kontrolą procesora Snapdragon 8 Gen 4, który był wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Telefon miał również na pokładzie system operacyjny Android 15, co nie powinno dziwić. Jak takie połączenie wypadło w testach?

Snapdragon 8 Gen 4 z telefonu OnePlus 13 poradził sobie w teście Geekbench 6 bardzo dobrze. W benchmarku jednego rdzenia wykręcił wynik w postaci ponad 3,2 tys. punktów. Natomiast w przypadku Multi-Core było to więcej niż 10 tys. punktów. Uzyskane rezultaty pokazują więc niezłą moc, a finalnie może być jeszcze lepiej.

Częściowa specyfikacja czipu Snapdragon 8 Gen 4

Baza benchmarku Geekbench ujawnia nam także częściową specyfikację techniczną nowego czipu Qualcomma. Ta obejmuje dwa klastry rdzeni CPU. Pierwsze dwa pracowały z częstotliwością 4,32 GHz. Natomiast pozostałe sześć były taktowane zegarem 3,53 GHz.

Za obliczenia graficzne powinien odpowiadać tu GPU Adreno 830, którego częstotliwość pracy to 1250 MHz. Tak więc w porównaniu do Adreno 750 z obecnych układów Qualcomma dla flagowców jest to wartość lepsza o 25-30 proc.

iPhone 16 Pro Max z Apple A18 Pro też ma moc

Dla porównania iPhone 16 Pro Max z czipem Apple A18 Pro, który też przecież oferuje bardzo dużą wydajność, w teście Geekbench 6 uzyskuje słabszy wynik dla testu wielu rdzeni. Telefon z logo nadgryzionego jabłka wykręca tu około 8,5 tys. punktów.

Warto jednak dodać, że iPhone 16 Pro Max lepiej radzi sobie w benchmarku Single-Core, gdzie uzyskuje około 3,4 tys. punktów. Pod uwagę trzeba wziąć jednak fakt, że smartfon Apple ma dwa razy mniej pamięci względem testowanego modelu OnePlus 13, bo „tylko” 8 GB.

Wygląda więc na to, że Snapdragon 8 Gen 4 rzeczywiście będzie w stanie powalczyć pod względem wydajności ze smartfonami iPhone 16 z czipami Apple A18, a już na pewno w trakcie przetwarzania wielu zadań.

