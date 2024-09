Huawei Mate XT. Wysoka cena, mocna specyfikacja i nietuzinkowy design

Huawei Mate XT to składany smartfon, który z pewnością jest nietuzinkowy. To pierwsza konstrukcja na rynku, która ma ekran złożony z trzech rozkładanych części. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena Huawei Mate XT oraz specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie jest niestety bardzo drogie.

Huawei Mate XT to składany smartfon, który został zaprezentowany dzień po modelach iPhone 16. Nastąpiło to zgodnie z zapowiedziami. Cena jest bardzo wysoka, ale design oraz specyfikacja techniczna z pewnością zasługują tu na wyróżnienie.

Cena Huawei Mate XT bardzo wysoka

Cena Huawei Mate XT nie jest niska. Przeciwnie, bo nowy smartfon ze składanym ekranem jest bardzo drogi. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej to prawie 20 tys. juanów, czyli około 11 tys. zł. Model z największą pamięcią kosztuje blisko 24 tys. juanów, czyli ponad 13 tys. zł. Tanio nie jest.

W Chinach obecnie trwa przedsprzedaż. Rynkowy debiut został zaplanowany na 20 września. Tego samego dnia na pierwsze rynki trafią smartfony z serii iPhone 16 i data premiery jest zapewne nieprzypadkowa. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy.

Potrójnie składany ekran

Smartfon Huawei Mate XT jest pierwszym „składakiem”, którego ekran rozkłada się na trzy części. W bazowej postaci użytkownik ma wyświetlacz o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+. Można go jednak rozłożyć do 7,9 lub nawet 10,2 cala! W tym ostatnim przypadku ma się do dyspozycji w zasadzie tablet z ekranem o rozdzielczości aż 2232 × 3184 pikseli.

Telefon ma również dwa specjalne zawiasy, które łączą poszczególne elementy konstrukcji. Co bardzo ciekawe, całość po rozłożeniu jest bardzo cienka i ma grubość zaledwie 3,6 mm! Telefon waży 298 g.

Specyfikacja techniczna Huawei Mate XT jest mocna

Huawei Mate XT ma również potrójny aparat fotograficzny XMAGE ze zmiennym światłem przysłony oraz 50-megapikselowym sensorem. Pozostałe dwa czujniki mają matryce 12 MP. Energię dostarcza bateria o pojemności 5600 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie o mocy 66 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Procesor nie został ujawniony, ale to zapewne autorski Kirin z serii 9000. Czip jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Przednia kamerka ma 8-megapikselowy sensor. Specyfikacja techniczna modelu widoczna jest niżej.

10,2-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości 2232 × 3184 pikseli

procesor Kirin serii 9000

16 GB pamięci operacyjnej RAM

256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 12 MP

bateria o pojemności 5600 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

298 g

HarmonysOS 4.2

