Nothing Phone 2a Plus debiutuje w Polsce. Cena wcale nie taka niska

Nothing Phone 2a Plus doczekał się premiery w Polsce. Znana jest cena, która nie jest wcale najniższa. Co nie zmienia faktu, że jest to całkiem ciekawa propozycja. Smartfon Nothing Phone 2a Plus znajdzie zainteresowanie wśród tych klientów, którzy poszukują dla siebie nietuzinkowego telefonu.

Nothing Phone 2a Plus to smartfon, którego premiera odbyła się kilka tygodni temu. Jednak nie w Polsce, ale teraz to ulega zmianie. Urządzenie można zamawiać na rodzimym rynku. Jak prezentuje się cena telefonu nad Wisłą?

Polska cena Nothing Phone 2a Plus

Cena Nothing Phone 2a Plus w Polsce została ustalona na poziomie 1962 zł. Dotyczy to wersji telefonu z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Urządzenie można zamawiać m.in. poprzez oficjalną stronę internetową producenta. Ponadto do wyboru klienta są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to odcienie szary oraz czarny.

Nothing Phone 2a Plus to ciekawy smartfon, który przykuwa uwagę przede wszystkim nietuzinkowym wyglądem, z czego słynie marka. W ten sposób postanowiła wyróżnić się na rynku telefonów i trzeba przyznać, że udaje się jej to całkiem dobrze. Ze specyfikacją techniczną tego modelu zapoznacie się niżej.

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 1300 nitów

procesor MediaTek Dimensity 7350 Pro

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane (UFS 2.2)

kamerka 50 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

IP54

czytnik linii papilarnych

190 g

Android 14 z NothingOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne