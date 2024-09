Acer Iconia X12 z premierą na IFA 2024. Cena i specyfikacja tabletu

Acer Iconia X12 to nowy tablet Tajwańczyków, którego premiera odbyła się w trakcie targów IFA 2024 w Berlinie. Specyfikacja techniczna urządzenia obejmuje duży ekran AMOLED-owy oraz procesor MediaTek Helio G99. Cena Acer Iconia X12 jest już znana, ale na dostępność nowego tabletu trochę jeszcze poczekamy.

Acer Iconia X12 to nowy tablet, którego premiera odbyła się w trakcie berlińskich targów IFA 2024. To największa impreza związana z elektroniką w Europie, gdzie własne produkty prezentuje mnóstwo firm. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna sprzętu.

Duży ekran AMOLED-owy i MediaTek Helio G99

Acer Iconia X12 ma duży ekran AMOLED-owy o przekątnej 12,6 cala. Wyświetlacz ma rozdzielczość 2560 × 1600 pikseli, ale częstotliwość odświeżania obrazu jest na standardowym poziomie i wynosi 60 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej, ale w tym przypadku współczynnik sięga tylko 400 nitów. Ekran pozwala na pracę z użyciem rysika.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Helio G99, który znajduje się w tańszych smartfonach z Androidem. Jest to 6-nm SoC składający się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 2,2 GHz i sześciu Cortex-A55 2,0 GHz. GPU to Arm Mali-G57 MC2. Czip jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca, które można rozbudować z użyciem kart microSD 1 TB.

Cena Acer Iconia X12

Cena tabletu Acer Iconia X12 jest już znana. W Europie urządzenie będzie dostępne od 369 euro. To pozwala nam przypuszczać, że sprzęt trafi do Polski w cenie od 1599 zł, ale na razie są to tylko nasze przypuszczenia.

Niestety na dostępność tabletu trochę sobie poczekamy. W trakcie targów IFA 2024 zaprezentowano urządzenie, ale jego rynkowy debiut odbędzie się dopiero w styczniu 2025 r.

Dwa aparaty oraz pojemna bateria

Acer Iconia X12 ma dwa aparaty fotograficzne. Ten główny znajdujący się na pleckach ma 13-megapikselowy sensor. Przednia kamerka do widerozmów pozwala na rejestrowanie wideo w jakości do 8 megapikseli. Tablet ma także cztery stereofoniczne głośniki o mocy 1 W.

Energię w tablecie dostarcza bateria o dużej pojemności 10000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o jednak niesprecyzowanej mocy. Urządzenie ma także Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ac, złącze słuchawkowe, GPS i waży 600 g. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Acer Iconia X12 – specyfikacja techniczna

12,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i jasności do 400 nitów

procesor MediaTek Helio G99

8 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 10000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.2

GPS

złącza USB C i audio 3,5 mm

cztery stereofoniczne głośniki

600 g

Android 14

