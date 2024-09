Huawei Mate XT. Składany smartfon z datą premiery

Huawei Mate XT to składany smartfon, którym chiński gigant chce chyba zawstydzić Apple. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Specjalna konferencja odbędzie się kilkanaście godzin po debiucie iPhone’ów 16. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie i jest efektem kilku lat pracy.

Datą premiery Huawei Mate XT jest 10 września, a więc telefon zostanie zaprezentowany dzień po debiucie nowych iPhone’ów 16, którymi Apple pochwali się w poniedziałek. Składany smartfon Chińczyków zostanie najpierw pokazany w Państwie Środka i tam będzie dostępny w sprzedaży w pierwszej kolejności.

Najbardziej wiodące oraz innowacyjne produkty Huawei są tutaj! To epokowy produkt, o którym inni myślą, ale nie potrafią go wykonać. Po pięciu latach wytrwałości i inwestycji zamieniliśmy science fiction w rzeczywistość. Szczytowe dzieło Huawei, proszę wyczekujcie go!