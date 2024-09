Xiaomi 14T Pro niemal bez tajemnic. Jest cena i specyfikacja

Xiaomi 14T Pro to nowy smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci przedostała się cena i specyfikacja techniczna telefonu. W ten sposób Xiaomi 14T Pro przestał przed nami skrywać niemal jakiekolwiek tajemnice. Smartfon będzie atrakcyjną propozycją na tle droższych flagowców.

Xiaomi 14T Pro oraz jego tańszy brat mają zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem do sieci przedostały się kolejne informacje. Tym razem związane z ceną w Europie oraz specyfikacją techniczną. Wiele wskazuje na to, że będzie to całkiem ciekawa propozycja.

Cena Xiaomi 14T Pro nie taka wysoka

Cena Xiaomi 14T Pro może być jednym z największych atutów tego telefonu. Urządzenie w wersji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB miejsca na dane ma kosztować 899 euro. To daje nam kwotę na poziomie około 3850 zł.

To całkiem niezła cena jak na flagowca. Wszak przywykliśmy już do kwot na poziomie 5 czy 6 tys. zł. Tymczasem ten telefon będzie odczuwalnie tańszy, z czego seria T zresztą słynie od kilku lat. Jeszcze ciekawiej robi się w przypadku modelu 14T bez dopisku Pro w nazwie. To urządzenie ma być dostępne od 649 euro, czyli około 2775 zł! Brzmi nieźle, prawda?

Czip Dimensity 9300+ i ekran AMOLED

Sercem Xiaomi 14T Pro ma być mocny procesor MediaTek Dimensity 9300+, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. W tańszym modelu znajdzie się czip Dimensity 8300-Ultra z tym samym rozmiarem pamięci operacyjnej. Na dane zostanie przeznaczone 256 lub 512 GB (w edycji Pro) miejsca na dane.

źródło: Xiaomi/Dealabs

Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wyświetlacz ma rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli oraz oferuje zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 144 Hz. Na uwagę zasługuje z pewnością także jasność maksymalna na poziomie aż 4000 nitów.

Potrójny aparat i bateria 5000 mAh

Xiaomi 14T Pro ma potrójny aparat fotograficzny z głównym obiektywem współpracującym z 50-megapikselowym sensorem Light Fusion 900. Ultraszerokokątny połączono z 12-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw z 50-megapikselowym, który oferuje ekwiwalent 5-krotnego zoomu optycznego. Przednia kamera pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Energię w telefonie ma dostarczać bateria o pojemności 5000 mAh. Oczywiście akumulator będzie wspierać szybkie ładowanie oraz bezprzewodowe o mocy 50 W. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie zgodnej z normą IP68. Urządzenie oferuje także wparcie dla nowoczesnego Wi-Fi 7. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi 14T Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 144 Hz o rozdzielczości 1220 × 2712 pikseli i jasności do 4000 nitów

procesor MediaTek Dimensity 9300+

12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x

512 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 12 + 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

IP68

czytnik linii papilarnych

Android 14 z HyperOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne