Xiaomi Mix Flip 2 w drodze. Kiedy premiera smartfona?

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2025 r. Kiedy go zobaczymy? Prawdopodobnie w pierwszej połowie przyszłego roku. Producent rozpoczął już prace nad Xiaomi Mix Flip 2, ale specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Jednego podzespołu można jednak spodziewać się na 100 proc.

Xiaomi Mix Flip 2 to składany smartfon, który jest już na etapie przegotowywania. Pomimo tego, że od debiutu poprzednika upłynęło dopiero kilka tygodni. Natomiast w Europie nadal na to urządzenie czekamy i spodziewamy się go we wrześniu. Co wiemy o drugiej generacji tego sprzętu?

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 w 2025 r.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 2 powstaje pod nazwami kodowymi 2505APX7BC oraz 2505APX7BG i pod takimi został znaleziony w bazie IMEI. Pierwszy z nich to wariant na chiński rynek. Drugi model to telefon na rynki globalne, a więc wersja, która trafi do sprzedaży również w Europie.

Pełna specyfikacja Xiaomi Mix Flip 2 nie jest znana. Spodziewajmy się jednak, że pod obudową znajdzie się Snapdragon 8 Gen 4. Fraza 2505 w nazwie kodowej uchyla nam również rąbka tajemnicy w kwestii przypuszczalnej daty premiery. Urządzenie może zadebiutować w okolicy maja przyszłego roku, ale to nic pewnego.

źródło: XiaomiTime