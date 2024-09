Huawei Mate 70 Pro blisko. Jest render i częściowa specyfikacja

Huawei Mate 70 Pro to smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w 2024 r. Do sieci przedostał się render oraz częściowa specyfikacja techniczna flagowca. Dowiadujemy się, że Huawei Mate 70 Pro otrzyma nowy procesor HiSilicon Kirin 9100 oraz aparat fotograficzny o dużych możliwościach z zakresu zoomu.

Huawei Mate 70 Pro to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy, że jego design będzie podobny do poprzednika, co mogliśmy ostatnio zobaczyć na zdjęciach. Teraz do sieci przedostał się render prasowy. Wraz z nim częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, czego się dowiadujemy.

Render Huawei Mate 70 Pro potwierdza design

Widzimy, że chińska marka postanowiła pozostać przy dotychczasowym wzornictwie, co wcześniej widzieliśmy na zdjęciach. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma żadnych zmian. Te oczywiście są i można je dostrzec gołym okiem.

Render modelu Huawei Mate 70 Pro ujawnia nam znajomo wyglądający aparat fotograficzny. Wyspa z kamerą jest podobnie zaprojektowana do tej z poprzedniej generacji flagowca. Można dostrzec trzy obiektywy, z których jeden jest peryskopowy. Natomiast dioda doświetlająca LED została przeniesiona z góry do dołu.

Widać również logo autorskiego rozwiązania o nazwie XMAGE. Ponadto w aparacie fotograficznym nie zabraknie funkcji z zakresu sztucznej inteligencji, co potwierdza dopisek z frazą AI-DC. Szczegóły nie są jednak na razie znane i pewnie zostaną ujawnione bliżej debiutu.

Częściowa specyfikacja Huawei Mate 70 Pro

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona Huawei Mate 70 Pro nie jest na razie znana. Jednak załączona grafika ujawnia nam pewne szczegóły. Widzimy, że telefon otrzyma ekran OLED-owy o przekątnej 6,8 cala oraz nowy procesor HiSilicon Kirin 9100. Czip zapewne zaoferuje różne usprawnienia względem starszego Kirina 9000s, ale w tym przypadku na szczegóły też przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Główny obiektyw telefonu zostanie połączony z 60-megapikselowym sensorem. Teleobiektyw ma współpracować z 48-megapikselowym czujnikiem. Wiemy, że ta kamera zapewni obsługę 5-krotnego zoomu optycznego oraz 100-krotnego cyfrowego.

Na uwagę zasługuje także lepsza przednia kamerka do selfie. W Huawei Mate 70 Pro zdecydowano się na wymianę sensora z 32-megapikselowgo na 48-megapikselowy. Będzie on połączony z czujnikiem 3D ToF, co pewnie pozwoli na skuteczniejsze działanie funkcji do rozpoznawania twarzy. Całość będzie pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania HarmonyOS.

Premiera nowych flagowców chińskiej marki odbędzie się jeszcze w tym roku. Początkowo plan zakładał debiut w trzecim kwartale 2024 r. Tak się jednak nie stanie i dziś wiemy, że na ich wprowadzenie na rynek trzeba będzie poczekać do jesieni.

źródło: techboilers