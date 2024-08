Realme 13 Plus 5G. Cena i specyfikacja techniczna smartfona

Realme 13 Plus 5G to nowy smartfon marki, który jest bardzo udany. Tym razem to tańsze urządzenie ze słabszą specyfikacją techniczną. To jednak sprawiło, że cena Realme 13 Plus 5G jest niska i telefon na pewno nie ma się czego wstydzić. W zasadzie za takie pieniądze jest to bardzo ciekawa propozycja.

Realme 13 Plus 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz z nieco tańszym modelem bez dopisku Plus w nazwie, gdzie cena jest jeszcze niższa. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna tego niedrogiego telefonu.

Ekran AMOLED oraz MediaTek Dimensity 7300

Realme 13 Plus 5G ma 6,67-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej do 2000 nitów. Całość pokryto szkłem ochronnym Panda Glass.

Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 7300. Jest to 4-nm SoC, który ma dwa rdzenie CPU Cortex-A78 2,5 GHz oraz sześć Cortex-A55 2,0 GHz. GPU to Mali-G615 MC2. Czip jest wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR4x. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 3.1.

Cena Realme 13 Plus 5G atrakcyjna

Nie ukrywajmy, ale to cena Realme 13 Plus 5G w połączeniu z wyposażeniem sprawia, że telefon jest bardzo atrakcyjną propozycją. W podstawowej konfiguracji sprzętowej telefon kosztuje 22999 rupii (1060 zł). Wariant z największą pamięcią wyceniono na tylko 4 tys. rupii więcej.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. W Indiach obecnie trwa przedsprzedaż, a sklepową premierę zaplanowano na 6 września. Na razie nie ma informacji o dostępności smartfona w Polsce.

Aparat 50 MP i bateria z szybkim ładowaniem

Aparat fotograficzny modelu Realme 13 Plus 5G składa się z dwóch obiektywów, które umieszczono na okrągłej wyspie. Główny ze światłem f/1.88 oraz OIS współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT600. Drugi to czujnik głębi 2 MP do zdjęć portretowych. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 80 W. Obudowa smartfona spełnia założenia normy ochronnej IP65. Całość pracuje pod kontrolą Androida 14 z nakładką producenta. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Realme 13 Plus 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+ i jasności do 2000 nitów

procesor MediaTek Dimensity 7300

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

128 lub 256 GB miejsca na dane (UFS 3.1)

bateria o pojemności 5000 mAh

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 2 MP

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.4

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

185 g

Android 14 z nakładką producenta

