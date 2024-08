Xiaomi Pad 7 Pro to jeden z dwóch nowych tabletów z oprogramowaniem HyperOS 2.0, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że Xiaomi Pad 7 Pro otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 3 oraz wysokiej klasy wyświetlacz OLED-owy.

Xiaomi Pad 7 Pro to tablet, który już pojawiał się w przeciekach. W rzeczywistości jest to jeden z dwóch nowych modeli z tej serii, a może i trzech. Nowe informacje na ich temat przekazał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone plotki z obozu chińskiej marki. Tym razem jest to m.in. częściowa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja Xiaomi Pad 7 Pro jest mocarna

Xiaomi Pad 7 Pro będzie bardzo mocnym tabletem, który powalczy o klientów m.in. z modelem OnePlus Pad Pro. Otrzyma ten sam procesor, który jest w urządzeniu konkurencji. Mowa o czipie Snapdragon 8 Gen 3, który jest obecnie najmocniejszym układem firmy Qualcomm dla sprzętów z Androidem.

Następnie mamy wysokiej klasy ekran OLED-owy o rozdzielczości 3K oraz z odświeżaniem obrazu w 144 Hz. Natomiast energię w urządzeniu dostarczy duża bateria o pojemności 10000 mAh. Wiemy, że akumulator ma wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 120 W.

Tańszy Xiaomi Pad 7 bez dopisku Pro w nazwie otrzyma 11-calowy ekran z tym samym odświeżaniem obrazu w 144 Hz i rozdzielczości 3K, ale wykonany w innej technologii. Będzie to wyświetlacz LCD. Procesor to starszy Snapdragon 8 Gen 2 z 2022 r., który to jednak nadal oferuje bardzo dużą wydajność. Bateria bez zmian i to samo dotyczy ładowarki.

Tablety Xiaomi Pad 7 z HyperOS 2.0

Wiemy, że oba tablety z serii Xiaomi Pad 7 mają pracować pod kontrolą autorskiego oprogramowania o nazwie HyperOS 2.0. To nowy software oparty na systemie operacyjnym Android 15. Wiemy, że Google planuje udostępnić finalną aktualizację OS-u w październiku. Obecnie znajduje się on jeszcze na etapie beta testów.

HyperOS 2.0 będzie zawierać nie tylko nowości z Androida 15. Chińska firma z pewnością szykuje wiele własnych i unikalnych funkcji, które umieści w tym oprogramowaniu. Oczywiście trafi ono w postaci aktualizacji także na liczne smartfony, ale na pewno nie zabraknie w nim ciekawych rozwiązań zaprojektowanych wyłącznie z myślą o tabletach.

Do niedawna plotkowano, że tablety z serii Xiaomi Pad 7 zostaną zaprezentowane jeszcze w trzecim kwartale 2024 r. Tak się jednak nie stanie i obecnie mówi się o debiucie w okolicy października. Powinno to zbiec się w czasie z prezentacją nowych flagowców marki z linii 15, które mają być pierwszymi smartfonami na rynku z nowym procesorem Snapdragon 8 Gen 4 od Qualcomma. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji, które zapewne poznamy jeszcze przed premierą.

