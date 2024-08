Redmi Note 14 5G zmierza do Europy. Kiedy premiera smartfona?

Redmi Note 14 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi. Kiedy odbędzie się jego premiera? Wygląda na to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni. Wiemy też, że Redmi Note 14 5G trafi do sprzedaży w Europie, a więc spodziewajmy się go również w Polsce. Na razie znana jest tylko częściowa specyfikacja techniczna telefonu.

Redmi Note 14 5G to smartfon Xiaomi z nowej serii średniaków submarki, którego debiut zbliża się wielkimi krokami. Wygląda na to, że premiera telefonu jest nieodległa i zobaczymy go wraz z modelami z dopiskiem Pro w nazwach. Nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie to nastąpi. Wiele jednak wskazuje na debiut w ciągu kilku najbliższych tygodni. Skąd to wiadomo?

Xiaomi Redmi Note 14 5G trafi do Europy

Smartfon Redmi Note 14 5G ukrywa się pod nazwą kodową „amethyst”, a w nomenklaturze Xiaomi jest oznaczony jako O16U. Teraz urządzenie zostało dostrzeżone w bazie platformy IMEI. Znaleziono je tam pod nazwą kodową 24094RAD4G.

Redmi Note 14 5G znaleziony w bazie IMEI

Literka G w nazwie 24094RAD4G oznacza, że jest to wariant smartfona na rynki globalne. Dokładnie to samo urządzenie pojawi się na sklepowych półkach w Europie, a więc również Polsce. Premiera powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na Starym Kontynencie możemy jednak poczekać nieco dłużej. Można założyć, że debiut serii w Chinach odbędzie się we wrześniu, a kilka tygodni później również w Europie.

Częściowa specyfikacja Redmi Note 14 5G

Pełna specyfikacja techniczna Redmi Note 14 5G nie jest na razie znana. W rzeczywistości ten smartfon Xiaomi skrywa przed nami naprawdę sporo tajemnic. Wiemy jednak, że za obliczenia ma tu odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 6100+. Co to za czip?

MediaTek Dimensity 6100+ to procesor dla średniaków, który został wykonany w 6-nm litografii TSMC. SoC składa się z dwóch rdzeni CPU Cortex-A76 pracujących z częstotliwością 2,2 GHz oraz sześciu Cortex-A55 taktowanych zegarem 2,0 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Mali-G57 MC2. Znajdziemy tu również dwukanałowy kontroler pamięci RAM typu LPDDR4x 2133 MHz oraz wsparcie dla kości UFS 2.2.

Serwis źródłowy wspomina również, że Redmi Note 14 5G ma wspierać szybkie ładowanie baterii. Nie będzie to jednak tak szybka ładowarka, jaka ma być dla modeli Pro. Jej moc to 45 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 14 z autorską nakładką Xiaomi, czyli HyperOS.

Na więcej szczegółów związanych z Redmi Note 14 5G przyjdzie nam jeszcze poczekać. Spodziewajmy się jednak, że urządzenie otrzyma ekran o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz czy 128 lub 256 GB miejsca na dane. Domyślamy się, że pełna specyfikacja techniczna nie zostanie dochowana w tajemnicy do premiery i wycieknie do sieci jeszcze przed debiutem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina