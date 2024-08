Android 15 to nowy system operacyjny, który w pierwszej kolejności trafi na smartfony Google Pixel. Kiedy zostanie udostępniona aktualizacja na te urządzenia? Niestety wiele wskazuje na to, że Android 15 prędko nie zadebiutuje. Właściciele modeli Google Pixel na uaktualnienie będą musieli poczekać kilka tygodni.

Android 15 to system operacyjny, który znajduje się na etapie beta testów od miesięcy. Kiedy finalna aktualizacja, która w pierwszej kolejności trafi na smartfony Google Pixel? Jeśli czekacie na to oprogramowanie, to nie mamy dobrych wieści. Na uaktualnienie trzeba będzie poczekać jeszcze co najmniej kilka tygodni.

Kiedy aktualizacja do systemu Android dla Google Pixel

Rąbka tajemnicy w kwestii tego tematu uchyla nam oficjalny wykaz zmian systemu Android 15 w wersji beta z numerkiem 4.2. Tam umieszczono następującą uwagę, którą widać na poniższym zrzucie ekranowym.

UWAGA: Jeśli czekasz na stabilną aktualizację Androida 15, zignoruj ​​to uaktualnienie OTA do czasu udostępnienia Androida 15 w październiku.

I w zasadzie wszystko jasne. Na stabilne wydanie nowego oprogramowania właściciele smartfonów Google Pixel będą musieli poczekać jeszcze kilka tygodni. Aktualizacja pojawi się najwcześniej w październiku. Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.

źródło: AndroidAuthority