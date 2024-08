OnePlus Ace 5 Pro powalczy z Redmi K80. Jest częściowa specyfikacja

OnePlus Ace 5 Pro to smartfon z wyższej półki średniej, który ma być rywalem serii Redmi K80. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam, że OnePlus Ace 5 Pro zapowiada się na mocnego zawodnika. Premiera smartfona ma odbyć się w tym roku, ale w Europie poczekamy do 2025 r.